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Ситуацию с разбитыми дорогами в Селемджинском районе усугубляют дожди

Ситуацию с разбитыми дорогами в Селемджинском районе усугубляют дожди

В Селемджинском район на трассе Введеновка – Февральск – Экимчан продолжают утопать в грязи автомобили. Дорожная ситуация не меняется, несмотря на постоянные жалобы местных жителей и попытки вмешательства областного министерства транспорта и строительства. Усугубляют положение автомобилистов дожди, которые еще сильнее размывают дорогу.

Как сообщалось ранее, на разбитую трассу начали жаловаться местные жители – на дороге почти каждый день застревают автомобили. В региональном министерстве транспорта и строительства пояснили, что не имеют отношения к этому участку дороги, он не находится в оперативном управлении ГКУ «Амурупрадор». В 2012 году ведомство заключило с ООО «Албынский рудник» и ООО «Маломырский рудник» концессионное соглашение сроком на 8 лет. Этот участок дороги используется компаниями в целях производственной необходимости. Соответственно обслуживать его должны именно они.

Но дорогу в порядок никто не приводит. А водители продолжают разбивать свои автомобили и утопать в грязи.

В минтрансстрое говорят, что ведомство совместно с главой Селемджинского района держит на контроле дорожную ситуацию. По сообщению властей, на сегодняшний день этот участок дороги находится в стадии реконструкции, завершение строительных работ запланировано на окончание срока действия концессионного соглашения в 2020 году.

«Выпадение осадков в виде дождей приводят к временным затруднениям в транспортном сообщении в этом районе. В данный момент проезд обеспечен, но затруднен. Отправлена техника компании ООО "Транзит", у которой дорога находится в эксплуатации, будут проведены восстановительные дорожные мероприятия», – прокомментировал дорожную ситуацию глава Селемджинского района Сергей Капшук.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • art951

    art951
    2 часа назад

    А почему ГИБДД не вмешивается? Может стоит просто закрыть этот участок дороги для проезда любого т/с в том числе и группы компаний Петропавловск, тогда вопрос решится гораздо быстрее. Также не совсем понятна позиция Министерства Т., разве концес.договором не предусмотрена ни какая ответственность.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    art951

    А почему ГИБДД не вмешивается? Может стоит просто закрыть этот участок дороги для проезда любого т/с в том числе и группы компаний Петропавловск, тогда вопрос решится гораздо быстрее. Также не совсем понятна позиция Министерства Т., разве концес.договором не предусмотрена ни какая ответственность.



    Об этом пыталась спросить на сессии депутат Заксобрания Ольга Сергеевна Петайчук у соответствующего министерства, но большинством голосов вопросы был снят с повестки.

  • art951

    art951
    2 часа назад

    А почему Вы не спросили Сергей?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    По тому, что Ольга Сергеевна спросила, и предложила вынести на повестку. депутаты отклонили.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    А меж тем ситуация аховая.

  • art951

    art951
    2 часа назад

    Вы как депутат можете направить соот. запросы в ГИБДД и прочие курирующие ведомства и уточнить у них, на сколько такое состояние дороги соответствует требованиям безопасности.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Я могу вас уверить, что данный вопрос не оставят без внимания депутаты от ЛДПР.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Я могу вас уверить, что данный вопрос не оставят без внимания депутаты от ЛДПР.



    Спасибо за ваше внимание

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Какие нах.... дожди, во всем виноваты еноты!!! они асфальт грызут по ночам!!! Не было там отродясь дороги и не будет, Пустые Обещания депутатов!!! Если появиться дорога, памятник водители поставят Жириновскому на въезде!!! А пусто звонить все могут и депутаты и Губер, нет дороги и всё!!!

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Простой способ сделать дорогу, командные учения автобата одной из военных частей, Стратегическая задача к понедельнику проложить новую дорогу!!! Не справитесь - расстрелять!!!

  • Мой Господин

    Мой Господин
    45 минут назад

    Сергей Труш

    Я могу вас уверить, что данный вопрос не оставят без внимания депутаты от ЛДПР.



    Наказ принят?

    Душа КВНщика дизайнера не покидает, только уже не смешно стало

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