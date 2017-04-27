Ситуацию с разбитыми дорогами в Селемджинском районе усугубляют дожди

В Селемджинском район на трассе Введеновка – Февральск – Экимчан продолжают утопать в грязи автомобили. Дорожная ситуация не меняется, несмотря на постоянные жалобы местных жителей и попытки вмешательства областного министерства транспорта и строительства. Усугубляют положение автомобилистов дожди, которые еще сильнее размывают дорогу.

Как сообщалось ранее, на разбитую трассу начали жаловаться местные жители – на дороге почти каждый день застревают автомобили. В региональном министерстве транспорта и строительства пояснили, что не имеют отношения к этому участку дороги, он не находится в оперативном управлении ГКУ «Амурупрадор». В 2012 году ведомство заключило с ООО «Албынский рудник» и ООО «Маломырский рудник» концессионное соглашение сроком на 8 лет. Этот участок дороги используется компаниями в целях производственной необходимости. Соответственно обслуживать его должны именно они.

Но дорогу в порядок никто не приводит. А водители продолжают разбивать свои автомобили и утопать в грязи.

В минтрансстрое говорят, что ведомство совместно с главой Селемджинского района держит на контроле дорожную ситуацию. По сообщению властей, на сегодняшний день этот участок дороги находится в стадии реконструкции, завершение строительных работ запланировано на окончание срока действия концессионного соглашения в 2020 году.

«Выпадение осадков в виде дождей приводят к временным затруднениям в транспортном сообщении в этом районе. В данный момент проезд обеспечен, но затруднен. Отправлена техника компании ООО "Транзит", у которой дорога находится в эксплуатации, будут проведены восстановительные дорожные мероприятия», – прокомментировал дорожную ситуацию глава Селемджинского района Сергей Капшук.

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#строительство #транспорт

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Екатерина PL