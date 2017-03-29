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сегодня, 14:14 5

Беспересадочный вагон Благовещенск – Владивосток запустят 15 июня

Беспересадочный вагон Благовещенск – Владивосток запустят 15 июня
Фото: expert17.ru

В этом году добраться по железной дороге из Благовещенска во Владивосток без пересадки можно будет начиная с 15 июня. В этот день между городами запустят беспересадочный купейный вагон.

Соответствующая информация была озвучена в ходе сегодняшнего заседания амурского законодательного собрания. Позже эти сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе закса. Там уточнили, что о положительном решении вопроса заявил замначальника Забайкальской железной дороги Анатолий Мишин.

В 2016 году беспересадочный вагон Благовещенск – Владивосток начал ходить несколько раньше – 10 июня.

Просмотров всего: 917

#транспорт

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Комментарии
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  • brokle

    brokle
    3 часа назад

    а плацкартный слабо пустить.. Столько студентов едут.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    И много народу поместится в купейный вагон?

  • Amurzd

    Amurzd
    2 часа назад

    Не густо... 32 места... Да еще через день... Позорище для золотодобывающих для страны регионов... И как мы живем...((

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    Интересно, беспересадочный вагон случайно в Хабаре не будут перецеплять 3 часа? (уж не говоря про Белогорск)

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    Билет на самолёт из Благовещенска во Владивосток стоит 5,9 тыс рублей, и билет на поезде в купейном вагоне (с пересадкой в Белогорске) 5,5 тыс. рублей, а если хотите нижнюю полку, то 7,8 тыс. рублей.

    Время в пути на поезде 1 день и 4,5 часа, а на самолёта 2 часа 10 мин.

    Вопрос: зачем нужен купейный вагон Благовещенск - Владивосток?

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    да щас за 20 тыс. и на такси до владика уехать можно, троем едешь и не накладно и меньше чем за сутки куда надо доставят

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