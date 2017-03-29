Беспересадочный вагон Благовещенск – Владивосток запустят 15 июня

Фото: expert17.ru

В этом году добраться по железной дороге из Благовещенска во Владивосток без пересадки можно будет начиная с 15 июня. В этот день между городами запустят беспересадочный купейный вагон.

Соответствующая информация была озвучена в ходе сегодняшнего заседания амурского законодательного собрания. Позже эти сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе закса. Там уточнили, что о положительном решении вопроса заявил замначальника Забайкальской железной дороги Анатолий Мишин.

В 2016 году беспересадочный вагон Благовещенск – Владивосток начал ходить несколько раньше – 10 июня.

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#транспорт

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Александр Авдеев