Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:01 0

«Да дураки»: Путин прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра»

«Да дураки»: Путин прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра»
Фото: Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время беседы с актёром Евгением Мироновым прокомментировал ситуацию вокруг обысков у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова фразой «Да дураки». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В среду, 24 мая, Миронов, получая из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством», передал президенту письмо в поддержку Серебренникова. Чуть позже, после того как церемония вручения наград закончилась, между ними произошёл краткий разговор.

«Вы знали? Знали об этом?!» – спросил Миронов. На что президент ответил утвердительно, уточнив, что «узнал вчера». «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» – допытывался актёр. «Да дураки», – коротко ответил Путин. Кого конкретно он имел в виду, осталось непонятным.

Позднее Миронов сообщил, что во время беседы с главой государства попросил его, чтобы расследование дела Серебренникова велось «справедливо и без экстраординарных мер». Актёр также отмечал, что во время беседы у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были «неадекватными».

Днём ранее, во вторник, 23 мая, в столичном «Гоголь-центре» и квартире его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 миллионов рублей. По версии следствия, средства были украдены руководством «Седьмой студии», создателем которой является Серебренников. Сам режиссёр побывал в Следственном комитете на допросе в качестве свидетеля.

Просмотров всего: 317

#культура #происшествия #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Минобороны попыталось вывезти из котельной Белогорска муниципальное имущество

сегодня, 17:42
В России и мире

Кувейтские таможенники поймали голубя-наркокурьера с рюкзачком экстази
Происшествия 11

На Амур.инфо – видео с места драки в районе Ленина – Шевченко
В России и мире

Бангкок на 30 сантиметров ушёл под воду после мощного ливня