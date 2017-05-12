«Да дураки»: Путин прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра»

Фото: Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время беседы с актёром Евгением Мироновым прокомментировал ситуацию вокруг обысков у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова фразой «Да дураки». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В среду, 24 мая, Миронов, получая из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством», передал президенту письмо в поддержку Серебренникова. Чуть позже, после того как церемония вручения наград закончилась, между ними произошёл краткий разговор.

«Вы знали? Знали об этом?!» – спросил Миронов. На что президент ответил утвердительно, уточнив, что «узнал вчера». «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» – допытывался актёр. «Да дураки», – коротко ответил Путин. Кого конкретно он имел в виду, осталось непонятным.

Позднее Миронов сообщил, что во время беседы с главой государства попросил его, чтобы расследование дела Серебренникова велось «справедливо и без экстраординарных мер». Актёр также отмечал, что во время беседы у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были «неадекватными».

Днём ранее, во вторник, 23 мая, в столичном «Гоголь-центре» и квартире его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 миллионов рублей. По версии следствия, средства были украдены руководством «Седьмой студии», создателем которой является Серебренников. Сам режиссёр побывал в Следственном комитете на допросе в качестве свидетеля.

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#культура #происшествия #российская власть

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Алексей Воскобойников