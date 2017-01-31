Жителя Свободного подозревают в развращении падчерицы

Фото: segodnya.ua

В отношении 40-летнего жителя Свободного возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в педофилии. Об этом сообщает СУ СКР по Амурской области.

По версии следствия, амурчанин в марте 2015 года совершил действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы (девочке нет 14 лет). Что именно сделал мужчина, ведомство не уточняет. О том, что случилось, мать девочки узнала только в мае 2017 года, после чего она сразу обратилась в правоохранительные органы. В личных вещах подозреваемого обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе Благовещенска, куда он был помещен по решению суда по другому уголовному делу (незаконный оборот наркотических средств). Амурчанину назначат психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, есть ли у него расстройство сексуального предпочтения.

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Александр Авдеев