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сегодня, 13:40 1

В Приамурье немного потеплеет: прогноз погоды на 26 мая

В Приамурье немного потеплеет: прогноз погоды на 26 мая
Фото: instagram

В Амурской области 26 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый дождь. В отдельных районах будет туман, местами – грозы. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду. Температура составит 23…28 градусов тепла, местами – плюс 13…18 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 9-14 метров в секунду. Термометры ночью покажут 9…11 градусов выше нуля, днем – плюс 24…26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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