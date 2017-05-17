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25мая
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Почти четыре тысячи амурских учеников 25 мая прощаются со школой (фото)

Почти четыре тысячи амурских учеников 25 мая прощаются со школой (фото)

В Амурской области 25 мая прошли линейки, посвященные окончанию школы. В этом году последний звонок прозвенел почти для четырех тысяч амурских школьников. Фотограф Амур.инфо побывал на торжественном мероприятии в лицее № 6 Благовещенска, а также прогулялся по набережной Амура, чтобы запечатлеть выпускников этого года.

В этом году на медаль претендуют 315 выпускников, что на 53 человека больше, чем год назад. Уже в пятницу, 26 мая, начинается государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования, а с 29 мая стартует государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ.

Основной этап обязательного экзамена завершится 29 июня. Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ будут проходить 2 025 обучающихся девятых классов.

Основной этап единого государственного экзамена пройдет с 29 мая по 1 июля. В 2017 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходят 1 027 человек, из них 976 выпускников 11-х классов этого года, обучающихся очно; 51 человек, получающий образование в форме самообразования (экстерны); 4 человека, не прошедших государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы; 166 выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, в 2017 году проходят государственную итоговую аттестацию выпускники лицея БГПУ (27 человек), лицея АмГУ (30 человек), обучающиеся 11-х классов Благовещенского района (87 человек). Кроме того, в форме ЕГЭ государственную итоговую аттестацию проходят в специализированных аудиториях 14 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает мэрия города.

Как сообщалось ранее, 25 мая в Благовещенске введено ограничение продажи алкоголя.

Просмотров всего: 2357

#школа

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Комментарии
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  • Сыроежка

    Сыроежка
    2 часа назад

    а пьяные они будут сегодня или в конце июня?

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    С чего они должны быть пьяными?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    пилотки в пилотках)))

  • человек

    человек
    1 час назад

    Сыроежка

    а пьяные они будут сегодня или в конце июня?



    С легка поддатенькие )), эх где мои шешнадцать лет )))

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Жаль трезвяк закрыли на Октябрьской!

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Сыроежка, иди прогуляйся и на Новую 41 прямиком!!!

  • человек

    человек
    1 час назад

    Мазепа

    Жаль трезвяк закрыли на Октябрьской!



    Переночевать негде ?

  • Сыроежка

    Сыроежка
    1 час назад

    Мазепа

    Сыроежка, иди прогуляйся и на Новую 41 прямиком!!!



    во, у человека уже опыт есть)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

  • человек

    человек
    1 час назад

    Сыроежка

    Мазепа

    Сыроежка, иди прогуляйся и на Новую 41 прямиком!!!



    во, у человека уже опыт есть)



    А то, были когда то и мы рысаками))))

  • Kats

    Kats
    52 минуты назад

    У нас кроме 6 школы больше никто не выпускается? Вечно фотки только из этой школы. Первый звонок, последний звонок, выпускной.....

  • krasnova

    krasnova
    44 минуты назад

    Очень впечатляет синяя челка выпускницы лицея 6

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