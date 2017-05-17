Почти четыре тысячи амурских учеников 25 мая прощаются со школой (фото)

В Амурской области 25 мая прошли линейки, посвященные окончанию школы. В этом году последний звонок прозвенел почти для четырех тысяч амурских школьников. Фотограф Амур.инфо побывал на торжественном мероприятии в лицее № 6 Благовещенска, а также прогулялся по набережной Амура, чтобы запечатлеть выпускников этого года.

В этом году на медаль претендуют 315 выпускников, что на 53 человека больше, чем год назад. Уже в пятницу, 26 мая, начинается государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования, а с 29 мая стартует государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ.

Основной этап обязательного экзамена завершится 29 июня. Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ будут проходить 2 025 обучающихся девятых классов.

Основной этап единого государственного экзамена пройдет с 29 мая по 1 июля. В 2017 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходят 1 027 человек, из них 976 выпускников 11-х классов этого года, обучающихся очно; 51 человек, получающий образование в форме самообразования (экстерны); 4 человека, не прошедших государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы; 166 выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, в 2017 году проходят государственную итоговую аттестацию выпускники лицея БГПУ (27 человек), лицея АмГУ (30 человек), обучающиеся 11-х классов Благовещенского района (87 человек). Кроме того, в форме ЕГЭ государственную итоговую аттестацию проходят в специализированных аудиториях 14 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает мэрия города.

Как сообщалось ранее, 25 мая в Благовещенске введено ограничение продажи алкоголя.

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Екатерина PL