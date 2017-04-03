В аэропорту Благовещенска появятся новые торговые киоски

Фото: tourdis.ru

Аэропорт Благовещенска объявил запрос котировок для поиска фирмы, которая поставит ему новые торговые киоски, предназначенные для продажи газет, сувениров, горячих и прохладительных напитков.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 327 тысяч рублей. Как отмечается в материалах госзакупки, аэропорту нужны три киоска для установки в терминале внутренних авиалиний. Они должны быть оснащены распашной дверью, оборудованы накладным замком и накладной ручкой. Торговые киоски изготовят из алюминиевых профилей и остеклят.

На то, чтобы исполнить договор, подрядчику полагается 20 календарных дней с момента подписания контракта.

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#торговля

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Александр Авдеев