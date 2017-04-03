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сегодня, 13:11 6

В аэропорту Благовещенска появятся новые торговые киоски

В аэропорту Благовещенска появятся новые торговые киоски
Фото: tourdis.ru

Аэропорт Благовещенска объявил запрос котировок для поиска фирмы, которая поставит ему новые торговые киоски, предназначенные для продажи газет, сувениров, горячих и прохладительных напитков.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 327 тысяч рублей. Как отмечается в материалах госзакупки, аэропорту нужны три киоска для установки в терминале внутренних авиалиний. Они должны быть оснащены распашной дверью, оборудованы накладным замком и накладной ручкой. Торговые киоски изготовят из алюминиевых профилей и остеклят.

На то, чтобы исполнить договор, подрядчику полагается 20 календарных дней с момента подписания контракта.

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#торговля

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Комментарии
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  • РАМ

    РАМ
    5 часов назад

    Автоматы поставьте, сидячий продавец будет убыточным

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    3 часа назад

    Для кого киоски, если самолетов не будет?

  • ay

    ay
    3 часа назад



    Для кого киоски, если самолетов не будет?



    Авиакомпании приходят и уходят, а пассажир - вечен.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    ay



    Для кого киоски, если самолетов не будет?



    Авиакомпании приходят и уходят, а пассажир - вечен.



    Думаю, надо там поставить памятник "вечному пассажиру", а не ларьки.



  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    да там и так всё вроде прилично, даже на фоне других областных центров.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Читатель инфо

    Для кого киоски, если самолетов не будет?



    Так, постепенно появится очередной торговый центр, вместо аэропорта. =)

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