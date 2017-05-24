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Вокруг Свободного не будут выдавать дальневосточные гектары

Вокруг Свободного не будут выдавать дальневосточные гектары
Фото: amurvisit.ru

В четверг, 25 мая, в Благовещенске состоялось очередное заседание Законодательного собрания Амурской области. Депутаты поддержали ограничения в выделении дальневосточных гектаров вокруг Свободного. Законодатели рассчитывают не допустить спекуляций с землей и ускорить создание ТОСЭР «Свободный».

Так, в ходе 9-го заседания в повестку был внесен вопрос о проекте закона области об определении территорий региона, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законодательством.

Проектом закона дополнительно определяются территории в границах городского округа Свободного, Свободненского района, Сковородино, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Общая площадь земель, на которые вводится ограничение, составляет чуть более 33 тысяч гектаров, или 0,2% общей площади земель, потенциально возможных для предоставления.

В настоящее время в правительстве РФ проходит согласование проект постановления о создании ТОСЭР «Свободный», включающий в полном объеме указанную территорию. Здесь планируется строительство Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса, завода по переработке метанола. После создания ТОСЭР земельные участки в его границах не смогут быть предоставлены в безвозмездное пользование, при этом в данный момент территория открыта, что дает возможность приобретения земельных участков по программе «дальневосточный гектар».

«Предполагаемые к строительству объекты важны для экономики и социальной сферы области. Чтобы избежать недоразумений с участками земли, лучше заранее предусмотреть развитие событий», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Константин Дьяконов.

Создание ТОСЭР может повлечь необходимость изъятия земель для государственных нужд, последующую дискредитацию программы и возможность спекуляций вокруг ранее выделенных земельных участков, сообщает пресс-служба амурского Закса.

Законопроектом предполагается, что реализация федерального закона в Свободном будет осуществляться на территории площадью 16,3 тысячи гектаров, на которой возможны как жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, так и предпринимательская деятельность. Площадь возможных для предоставления в безвозмездное пользование земель на указанной территории составляет 10,8 тысячи гектаров.

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#закон #заксобрание #областная власть #Свободный

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    2 минуты назад

    Депутаты решили простых людей кинуть? Между собой разделят. Людям нельзя спекулировать, а власти можно.

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