В сегодняшнем Тобольске можно увидеть завтрашний Свободный

В мае 2017 года в Тобольске Тюменской области прошел фестиваль СМИ «Русским по белому», в котором принял участие корреспондент ИА «Амур.инфо». Фестиваль был приурочен к 160-летнему юбилею старейшей на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке газеты – «Тобольская правда». Одним из его организаторов выступила компания «СИБУР». География фестиваля распространилась на те регионы, где присутствует «СИБУР».

В Амурской области, в городе Свободном, строится крупнейший в России и один из крупнейших в мире газоперерабатывающий завод «Газпрома», проектом управляет дочерняя компания «СИБУРа» НИПИГАЗ. Также «СИБУР» прорабатывает возможность строительства собственного завода по выпуску полимеров на базе сырья Амурского ГПЗ. Аналогичное производство развивается в Тобольске. Только здесь оно работает уже десятилетия. Таким образом, в современном Тобольске можно увидеть Свободный будущего.

Тобольск – райцентр Тюменской области, не особо крупный населенный пункт. Однако это единственный город в России, в котором есть памятник журналистам, погибшим в горячих точках. Здесь же в действующем Абалакском монастыре находится «колокол гласности», который был отлит на средства журналистского сообщества. Поэтому неудивительно, что в Тобольске прошел фестиваль СМИ российского уровня – «Русским по белому», на который пригласили представителя ИА «Амур.инфо».

Тобольск – один из старейших сибирских городов, в 2017 году ему исполняется 430 лет. Долгое время он был административным центром всей Сибири. Однако, когда транссибирскую железнодорожную магистраль проложили вдали от него, город зачах. И в 70-е годы здесь жило порядка 40 тысяч человек. Это была окраина Тюменской области. Но еще в советское время именно здесь решили развивать производство по переработке продуктов газодобычи. Ни нефть, ни газ вблизи Тобольска не добываются. Город выбрали из-за его сейсмической безопасности, удобной розы ветров, удобной речной транспортной артерии для доставки оборудования. А газ, который перерабатывается в Тобольске, доставляется сюда по газопроводу. Сходств со Свободным много.

Строительство началось в 1974 году, первый объект возводили 10 лет. На сегодня действующие газоперерабатывающие и полимерные мощности объединены в производство «СИБУР Тобольск». Примерно за 40 лет, среди которых были не самые благополучные 80-е и 90-е, город изменился радикально. Сейчас в нем живет почти 100 тысяч человек. Бюджет Тобольска в прошлом году составил около шести миллиардов рублей – в шесть раз больше, чем в Свободном. Даже при беглом взгляде, этот город не производит впечатление райцентра: целые кварталы высотных многоэтажных домов, широкие улицы, некоторые даже с односторонним движением, самые настоящие дорожные пробки, оборудованные велодорожки.

Конечно, у этого развития есть и минусы. «Последние годы люди активно переселяются в новостройки из исторического района под Горой, – рассказал редактор "Тобольской правды" и краевед Дмитрий Карасиер. – При этом старые здания, имеющие историческую и культурную ценность, остаются пустыми. Старинная деревянная архитектура почти исчезла».

В рамках фестиваля для журналистов организовали экскурсию по городу. Они смогли увидеть старинный Кремль – единственный к востоку от Уральских гор.

В Абалакском монастыре, расположенном за городом, гости смогли подняться на колокольню и позвонить в знаменитый «колокол гласности». А также побывали на съемочной площадке художественного исторического фильма «Тобол», где построен целый деревянный город: дома, мельницы, хозяйственные постройки, лодки и целый корабль.

В первый день участники «Русским по белому» возложили цветы к памятнику погибшим журналистам. «Его установили в прошлом году. Основой памятника стала скульптура тобольского фотокорреспондента Александра Ефремова, который в 2000 году, во время исполнения служебного долга, погиб в Грозном, подорвавшись на фугасе», – рассказал главный редактор «Тобольской правды» Тимур Волков.

Весь второй день журналисты изучали газоперерабатывающие и полимерные мощности «СИБУРа». Для них провели экскурсию и по работающему заводу «СИБУР Тобольск» и строящийся«ЗапСибНефтехим». «СИБУР Тобольск» получает газовую смесь и из нее получают газы – бутан, пропан, октан, гексан и другие, а также твердый материал – полипропилен.

«Он выпускается очень высокого качества. Мы можем выпускать до 70 разных марок полипропилена, из которого можно изготовлять и обычную одноразовую посуду, и сложнейшие протезы. К сегодняшнему дню производство легких углеводородов достигло восьми миллионов тонн в год – это самая большая мощность в России и Европе. Производство полипропилена – также одно из крупнейших в мире».

Завод и соседнюю площадку, занимающие сотни гектаров, участники фестиваля осмотрели со специальной обзорной площадки, которая полностью построена из полимеров.

В конференц-зале завода с журналистами встретился специальный приглашенный гость фестиваля – журналист и ведущий, член телевизионной академии Дмитрий Дибров. Сегодня он более известен как ведущий программы «Кто хочет стать миллионером», но в перестроечные годы работал в знаменитой программе «Взгляд», затем был автором и ведущим целого ряда телевизионных проектов.

Дмитрий Александрович поговорил с участниками фестиваля о текущем состоянии и перспективах журналистики в России. Медийный гость, хотя и отдал жизнь телевидению, сам убежден, что его вскоре вытеснит Интернет. «Скоро ничего не будет кроме Интернета. Он даже может превзойти гутенбергово изобретение», – заявил Дибров. Также он вступился за телевизионных журналистов, которых в обществе часто обвиняют в том, что они делают плохой контент. «Надо помнить, что только твой палец на пульте телевизора виноват в том, что у нас плохое телевидение», – пояснил известный ведущий.

Успели участники фестиваля пройтись и по экологической тропе. Тропа – три разных маршрута – организована специалистами отделения Академии наук. Она располагается в непосредственной близости от газоперерабатывающего гиганта и служит доказательством того, что предприятие не наносит природе сколько-нибудь значимого ущерба. Вместе с экологами журналисты даже сами провели экспресс-анализы проб воды на наличие в них вредных веществ.

Рядом с «СИБУР Тобольск» строится еще один гигант – «ЗапСибНефтехим». «Этот комплекс из газовой смеси будет производить полипропилен и полиэтилен. Планируется, что его мощность составит 1,5 миллиона тонн полиэтилена, около 500 тысяч тонн полипропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год.

На строительстве работают 11 тысяч человек. Но, конечно, масштаб стройки не означает, что работой обеспечивают только местных жителей. На строительных площадках размещались информационные таблички на нескольких языках. Кроме русского и английского, использовался незнакомый язык, а также очень знакомые иероглифы.

«Да, на одном объекте работает китайская компания, на соседнем – трудятся турецкие рабочие, – пояснили корреспонденту ИА "Амур.инфо" на стройплощадке. – Это фирмы уже зарегистрированные в России, но фактически они турецкие. Но это люди, которые умеют строить подобное, они уже полностью подготовлены».

Помимо представителей дальнего зарубежья, основной персонал стройки – граждане России и других стран Таможенного союза.

«ЗапСибНефтехим» считается четвертым крупнейшим инвестпроектом в мире по производству полимеров. В этом же списке на первом месте стоит Амурский газохимический комплекс. Правда, решение по нему должно быть принято в 2018 году. Но уже сейчас в Свободненском районе началось строительство газоперерабатывающего завода «Газпрома». Руководит работами компания НИПИГАЗ, входящая в состав «СИБУРа».

Амурский ГПЗ должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа – до 42 миллиардов кубометров газа в год. В его состав также войдёт крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год. Завод будет вырабатывать до 2,5 миллиона тонн этана и 1 миллион тонн пропана в год, около 500 тысяч тонн бутана и 200 тысяч тонн пентангексановой фракции. Общая площадь Амурского ГПЗ составит 800 гектаров.

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Нино Кохреидзе