Возле благовещенского гипермаркета загорелся УАЗ

Фото: instagram.com/blag_dtp

В четверг, 25 мая, в Благовещенске загорелся автомобиль УАЗ. Как сообщают очевидцы, происшествие случилось около гипермаркета по адресу: улица Театральная, 236. Фото горящей машины выложили в социальные сети.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» инцидент подтвердили. «Сообщение о пожаре поступило в 10:27. Через две минуты на месте были два боевых расчета 12-й пожарной части, пожар потушили. По факту пожара проводится разбирательство. Выясняются причины возгорания», – сказали в пресс-службе.

В результате происшествия люди не пострадали.

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Александр Авдеев