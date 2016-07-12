В Приамурье побывал кировчанин, совершающий пешее путешествие по России

Фото: vk.com/jackinway

На днях в Амурской области побывал Евгений Глушаев из города Кирова. Парень совершает пешее путешествие по российским регионам. Отчеты о своих приключениях молодой человек выкладывает на странице в «ВКонтакте».

Путешествие Евгения началось во Владивостоке 31 марта. Его забег называется «Владивосток – Крым на своих двоих». Конечная точка странствий кировчанина – Севастополь. Парень уже имеет опыт долгих путешествий, правда, до этого он передвигался автостопом.

«Это амбициозный проект, в рамках которого я должен преодолеть расстояние в 12 300 километров через всю Россию без использования какого-либо транспорта», – сказал Евгений Глушаев PRIMPRESS. Путешествие должно завершиться в сентябре-октябре 2017 года.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» парень по телефону, сейчас он находится в Забайкалье. В Приамурье молодой человек посетил города Благовещенск, Свободный, а также почти все населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы. Границу региона он пересек 23 мая.

«До Читы сейчас добираться дней одиннадцать. Путешествую пешком, и есть машина сопровождения. У меня напарник едет, зверей отгоняет, еду подвозит», – сказал информагентству путешественник.

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Александр Авдеев