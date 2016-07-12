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В Приамурье побывал кировчанин, совершающий пешее путешествие по России

В Приамурье побывал кировчанин, совершающий пешее путешествие по России
Фото: vk.com/jackinway

На днях в Амурской области побывал Евгений Глушаев из города Кирова. Парень совершает пешее путешествие по российским регионам. Отчеты о своих приключениях молодой человек выкладывает на странице в «ВКонтакте».

Путешествие Евгения началось во Владивостоке 31 марта. Его забег называется «Владивосток – Крым на своих двоих». Конечная точка странствий кировчанина – Севастополь. Парень уже имеет опыт долгих путешествий, правда, до этого он передвигался автостопом.

«Это амбициозный проект, в рамках которого я должен преодолеть расстояние в 12 300 километров через всю Россию без использования какого-либо транспорта», – сказал Евгений Глушаев PRIMPRESS. Путешествие должно завершиться в сентябре-октябре 2017 года.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» парень по телефону, сейчас он находится в Забайкалье. В Приамурье молодой человек посетил города Благовещенск, Свободный, а также почти все населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы. Границу региона он пересек 23 мая.

«До Читы сейчас добираться дней одиннадцать. Путешествую пешком, и есть машина сопровождения. У меня напарник едет, зверей отгоняет, еду подвозит», – сказал информагентству путешественник.

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#визиты #отдых

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    а этот ногу сломает по нашим дорогам

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    предупредите чтоб ради всего святого не выходил на амурскую трассу

  • oenesterov

    oenesterov
    16 минут назад





    ~~Путешествие должно завершиться в сентябре-октябре 2017 года.



    если 40-45 км в день, то где-то так и получится. Молодец, чо.

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