«Велоночь с Амур.инфо» объединится с Российско-китайской ярмаркой культуры и искусства

23 июня в Благовещенске пройдёт традиционное летнее мероприятие – «Велоночь с Амур.инфо». Она будет четвертой. В этом году проект выйдет на новый уровень и соединится с городским праздником. Это произойдёт благодаря слиянию двух глобальных мероприятий: велопробега и Российско-китайской ярмарки культуры и искусства.

«Российско-китайская ярмарка будет проходить с 20 по 25 июня. А 23 июня состоится открытие ярмарки на площади имени Ленина. Как всегда, выступать будут два коллектива – наш, российский, и наших соседей из КНР. В этом году это будут Московский государственный академический ансамбль театра танца "Гжель" и Национальный театр песни и танца КНР», – поделилась директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

В 21:45 концерт закончится фейерверком. Он и даст старт «Велоночи–2017». Подробности, маршрут велопробега, а также участие в нём китайских велосипедистов сейчас обсуждаются и согласовываются оргкомитетом мероприятия.

В прошлом году в «Велоночи с Амур.инфо» приняли участие более 2 000 человек, в том числе губернатор Приамурья Александр Козлов.

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Анастасия Болотина