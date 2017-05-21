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сегодня, 10:39 0

В переулке Святителя Иннокентия коммунальщики устраняют аварию

В переулке Святителя Иннокентия коммунальщики устраняют аварию

25 мая коммунальные службы приступили к ликвидации аварии на водопроводной сети в переулке Святителя Иннокентия. Для движения автомобилей полностью закрыли участок от Ленина до Зейской. Выполнить ремонт АКС планируют за день.

Продолжаются работы и на улице Чайковского. На участке между Ленина и Зейской устраняют аварию на тепломагистрали. Закончить ремонт должны до 26 мая.

С 19 мая ведутся работы на Амурской между Мухина и Артиллерийской. Здесь сотрудники Благовещенской ТЭЦ до 29 мая проведут капитальный ремонт тепломагистрали. До 6 июня перекрыт участок Загородной между Зейской и Амурской. На этом участке ведут восстановительные работы в рамках реконструкции коллектора. На Заводской между Мухина и Комсомольской восстанавливают дорожное покрытие. Здесь движение ограничено до 21:00 25 мая.

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#ЖКХ #происшествия

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