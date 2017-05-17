В России к июлю 2017-го построят пилотный солнцемобиль: обзор прессы

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Голландцы разрабатывают барьер для сбора мусора в океане; у россиян заметны признаки плохой адаптации к окружающим условиям; в Яузе найдена монета стоимостью не менее миллиона. О новостях, которые публикуют СМИ, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Чтобы читатели не забывали, что в настоящее время россияне живут под знаменем борьбы за экологическую чистоту, нравственность и безопасность, Павел Андреевич рассказывает о заметке в «Аргументах неделi». Из нее можно узнать о разработке голландской компанией плавучего барьера для сбора бутылок, пакетов, рыболовных сетей и другого мусора в мировом океане. Первоначально план заключался в установке массивной ловушки для сбора мусора на морском дне. Но потом решили, что подобное сооружение может негативно повлиять на морскую экосистему и пути миграции крупных морских млекопитающих и рыб. Барьеры-мусоросборники начнут устанавливать уже в следующем году на глубине 600 метров под водой.

Напишут же такое

И еще об экологии. В «Российской газете» пишут о том, что Минпромторг РФ поддержал строительство первого отечественного солнцемобиля. Транспортное средство на солнечных батареях будет готово уже к июлю нынешнего года! Правда, оговаривается газета, это только прототип. Заряжаться машина (весь ее корпус – и есть батарея) сможет не только от солнечной энергии, но и от обычной розетки. Солнцемобиль порадует отсутствием выхлопных газов и бесшумностью.

Во время ночного передвижения такой транспорт будет называться «луномобилем».

Также в номере

Озадачившись экологическими проблемами, имеет смысл приступить к чтению материала «Живут одним днем», из которого следует, что кризис сильно изменил жителей страны. Эксперты отмечают у населения признаки «плохой» адаптации. Вместо активной смены сферы занятости, поиска дополнительных подработок или получения нового образования, граждане «проедают» накопления и ждут лучших времен, которые, как мы видим, если и наступают, то очень даже не для всех.

Очень интересно

Раскрыв «Амурскую правду», читатели увидят на второй полосе фотографию счастливого рыбака, выловившего в Быссе огромного тайменя. «Его размеры… Ну, растяните свои руки насколько это можно. Представляете? А теперь умножьте на два. И сколько же может весить это чудище?! Вот встаньте на весы. Увидели? А теперь подпрыгните – вот такой вес. А глаза у этой рыбины… В общем, повезло рыбаку, хорошая у него удочка, удачливая и крепкая», – по-доброму завидует Павел Савинкин.

Полный абзац

И обязательно стоит прочесть материал Варвары Носыревой, возвращающий к драме не на охоте – к расстрелу двух медведей в зоопарке (прости, господи) Ивановки. Подробности, причины, комментарии – все это в публикации под заголовком «Миша и Маша даже косулю не тронули». Между прочим, автор пишет, что хозяин зоопарка (прости, господи) считает, что кто-то умышленно выпустил животных. И на его месте так вслух считал бы каждый, уверен автор обзора.

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», рассказавший про кладоискателя-любителя, нашедшего в Яузе с помощью металлоискателя раритетную монету времен Бориса Годунова. По оценке экспертов, монета возрастом 400 лет стоит не менее одного миллиона рублей.

«Везет людям… Кому-то с тайменем, кому-то с денежкой. И вам всем везения!», – заканчивает обзор Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова