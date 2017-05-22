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сегодня, 10:10 0

Трое тындинцев получили по 8 лет колонии за жестокое убийство

Тындинский районный суд приговорил каждого из троих жителей столицы БАМа к заключению в колонии строгого режима на 8 лет. Как сообщает газета «БАМ», мужчины совершили жестокое убийство в 2015 году.

«Во время застолья один из друзей пожаловался двум другим, что некий гражданин вымогает у него деньги, угрожая расправой жене и детям. После услышанной истории друзья захотели наказать обидчика и пригласили его к себе в квартиру. Мнимого обидчика забили до смерти», – пишет издание.

После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленники решили скрыть преступление. В ночное время они вывезли труп за пределы города. Тело утопили в озере, привязав к его ногам мешок с камнями.

В ходе судебного разбирательства двое подсудимых свою вину не признали. Мужчины указывали, что все удары нанес третий соучастник. Сам инициатор убийства вину признал, но причастность к совершению преступления своих друзей в ходе судебного заседания отрицал. Несмотря на доводы подсудимых, Тындинский районный суд посчитал виновными всех троих.

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#закон #криминал #происшествия #суды #Тында

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