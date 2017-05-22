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Детский сад в Благовещенске обстрелял несовершеннолетний

Детский сад в Благовещенске обстрелял несовершеннолетний

Амурские полицейские установили благовещенца, который обстрелял детский сад в микрорайоне областного центра. Им оказался городской школьник. Так парень решил протестировать пистолет, подаренный родственниками.

Инцидент произошел 22 мая. О том, что неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматики по зданию № 12/5, расположенному на Игнатьевском шоссе, сообщили очевидцы. На следующий день полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье «Хулиганство», то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Доследственную проверку начали и следователи амурского следственного управления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к инциденту в детском саду причастен несовершеннолетний. Школьник произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета. Выяснилось, что оружие ему подарили родственники. Стражам правопорядка мальчик рассказал, что после происшествия пистолет выбросил. Но при обыске по месту проживания подростка полицейские обнаружили пистолет и изъяли.

Сейчас решается вопрос о постановке подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А в отношении матери несовершеннолетнего за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына составлен административный протокол.

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#закон #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Lorelei_

    Lorelei_
    2 часа назад

    Пистолет ребенку?! А если б он по людям решил пострелять, так, для баловства? Родственники там адекватные вообще?! Так много вопросов в голове...

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    35 минут назад

    Ну блин, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. А в ребенка если бы попал?

  • Мама сына

    Мама сына
    25 минут назад

    Полный пи...Ц, вот это нынче подарки дарят малолеткам!!!??

  • Vlad2

    Vlad2
    24 минуты назад



    Амурские полицейские установили благовещенца, который обстрелял детский сад



    Терроризм в России катастрофически молодеет - уже дошел до детских садов.

  • архивная

    архивная
    21 минута назад

    вот так памятники разрушают,теперь стрелят,неизвестно,куда пуля бы прилетела в детском саду,хорошо обошлось,видят безнаказанность во всем,наказывать за такое надо строго,чтоб другим не повадно было,и тогда бы порядка было бы больше.

  • Vlad2

    Vlad2
    20 минут назад

    Николай Смирнов

    Ну блин, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. А в ребенка если бы попал?



    Николай, интересно, что бы тебе ответил этот "несовершеннолетний", задай ты ему вопрос - что такое "общественный порядок", "уважение" и "общество". Кажется, что он и большинство его сверстников затруднятся с ответом, или просто поржут над тобой, как думаешь?

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