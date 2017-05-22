Детский сад в Благовещенске обстрелял несовершеннолетний

Амурские полицейские установили благовещенца, который обстрелял детский сад в микрорайоне областного центра. Им оказался городской школьник. Так парень решил протестировать пистолет, подаренный родственниками.

Инцидент произошел 22 мая. О том, что неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматики по зданию № 12/5, расположенному на Игнатьевском шоссе, сообщили очевидцы. На следующий день полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье «Хулиганство», то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Доследственную проверку начали и следователи амурского следственного управления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к инциденту в детском саду причастен несовершеннолетний. Школьник произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета. Выяснилось, что оружие ему подарили родственники. Стражам правопорядка мальчик рассказал, что после происшествия пистолет выбросил. Но при обыске по месту проживания подростка полицейские обнаружили пистолет и изъяли.

Сейчас решается вопрос о постановке подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А в отношении матери несовершеннолетнего за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына составлен административный протокол.

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Нино Кохреидзе