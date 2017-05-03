СМИ: в Москве кинули коктейль Молотова в Maybach, принадлежащий благовещенскому банку

Фото: mercedes-benz.com.au

В центре Москвы 22 мая неизвестные кинули коктейль Молотова в автомобиль Mercedes Maybach, принадлежащий одному из банков Благовещенска. Об этом сообщает «Московский комсомолец». По его данным, случай стал вторым за два месяца. Сам банк не называется, но указывается, что он является «проблемным».

Инцидент случился примерно в 23:00 на улице 3-й Фрунзенской. В это время Maybach, за рулем которого находился 53-летний житель юго-востока столицы, подъехал к воротам (территория многоэтажки огорожена). «МК» пишет, что автомобилем обычно пользовались высокопоставленные сотрудники банка, главный офис которого находится в Благовещенске, а одно из представительств – в Москве.

По некоторым данным, на паркинге на 3-й Фрунзенской у иномарки был свой отсек, где ее оставляли на ночь. Шофер остановился в ожидании, когда охранники откроют ворота, и вдруг в зеркало заднего вида увидел бегущего к авто незнакомца. В одной руке тот держал бутылку, в горлышко которой была воткнута тряпка, а в другой – зажигалку. Водитель Maybach, нажав на газ, решил проскочить на территорию паркинга, тем более что створки ограждения почти открылись. Но в этот момент злоумышленник поджег тряпку и кинул коктейль Молотова в машину. Емкость долетела только до края багажника, задев его по касательной, и разорвалась на асфальте.

Выскочив из машины, мужчина убедился, что вверенное ему имущество не пострадало, и хотел кинуться за нарушителем, но увидел припаркованный у обочины автомобиль марки Toyota. Москвич успел заметить, что в салоне машины, которая резко рванула с места, сидели четыре человека. Водитель отогнал Maybach на парковку, а на следующий день отправился в полицию с заявлением.

Первое нападение на этот же автомобиль произошло 14 марта на том же месте и примерно в то же время. Тогда злоумышленников было двое, и бутылка с зажигательной смесью долетела-таки до кузова иномарки. Водителю пришлось самостоятельно тушить машину подручными средствами. Было возбуждено уголовное дело, но найти преступников по горячим следам стражам порядка не удалось.

Среди прочих версий сотрудники правоохранительных органов рассматривают ту, что связана с коллекторами. Выяснилось, что на иномарку из-за долгов наложено несколько регистрационных запретов, семь из которых являются действующими. Сейчас по факту нападения проводится проверка.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев