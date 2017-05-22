"В Благовещенске столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус."

Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 25 мая, в Благовещенске произошло тройное ДТП в районе дома № 17 по улице Институтской. Участниками стали два автомобиля и пассажирский автобус.

Как сообщает ИА «Сканер», автобус 44-го маршрута стоял на остановке, высаживая пассажиров. Toyota Noah двигаясь по улице Василенко, поворачивала направо на Институтскую. Toyota Ipsum в это время поворачивала налево с Василенко на Институтскую. Две «тойоты» столкнулись друг с другом, в результате Ipsum отбросило на автобус.

В аварии никто не пострадал. Кто виноват в ДТП, предстоит выяснить стражам порядка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев