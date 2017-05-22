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сегодня, 09:32 3

В Благовещенске столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус

В Благовещенске столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус
Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 25 мая, в Благовещенске произошло тройное ДТП в районе дома № 17 по улице Институтской. Участниками стали два автомобиля и пассажирский автобус.

Как сообщает ИА «Сканер», автобус 44-го маршрута стоял на остановке, высаживая пассажиров. Toyota Noah двигаясь по улице Василенко, поворачивала направо на Институтскую. Toyota Ipsum в это время поворачивала налево с Василенко на Институтскую. Две «тойоты» столкнулись друг с другом, в результате Ipsum отбросило на автобус.

В аварии никто не пострадал. Кто виноват в ДТП, предстоит выяснить стражам порядка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Там две полосы, один налево, другой направо, по идее должны каждый по своей полосе, но как-то умудрились пересечься.

  • 2M2

    2M2
    2 часа назад

    "В Благовещенске столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус."

    Однозначно автобус виноват. :)

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Виноват троллейбус...

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