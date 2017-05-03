Дима Билан спел на концерте в Благовещенске с юной горожанкой

В среду вечером, 24 мая, в благовещенском ОКЦ прошел концерт популярного исполнителя Димы Билана. На выступлении было множество детей, а с одной из юных горожанок певец исполнил композицию «Не молчи».

Начало концерта задержалось на 20 минут. Это время пригодилось благовещенскому фан-клубу Билана, чтобы снабдить зрителей бумажными сердечками и самолетиками.

«Мы создали фан-клуб, потому что мы очень любим Диму Билана. Он может сделать шоу высшего уровня», – пояснила поклонница Наталья Тен.

«Мы изготовили около 100 бумажных сердечек и 250 самолетиков. И принесли ему букет конфет, это клубника в шоколаде», – сказала поклонница Василиса Забияко.

В зале зрители с нетерпением аплодировали, вызывая звезду на сцену. Вскоре это случилось.

«Здравствуйте, о прекрасные люди! Как давно я у вас не был. Но я знаю, как вы живете – за новостями слежу. И храню ту рубашку, которую у меня умыкнули из гримерки в один из прошлых приездов!» – рассмеялся Дима Билан и начал программу, которая получила название «35. Неделимые».

Диме Билану – 35. И свой взрослый юбилей он вот уже полгода празднует со всей страной. Программа для этого подобралась праздничная и танцевальная. В нее вошли хиты разных лет: «Время-река», «В твоей голове», «Улетаю» и другие. Нашлось место и неожиданным серьезным песням: «Не отрекаются любя» и другим, звучавшим очень трогательно.

Когда заканчивалась песня, поклонники мгновенно собирались у сцены, чтобы дать певцу для автографа постеры, открытки и сердечки, а потом мгновенно разбегались. К чести Димы Билана, он никому не отказывал.

Спустя некоторое время исполнитель сам пошел в зал, назвав это «генеральным обходом». По пути с кем-то делал селфи, кому-то трепал волосы, других брал за руки. Его сопровождала настоящая детская свита. Одна девушка попросила расписаться на груди.

«Ой. Прямо там?» – застеснялся певец. И под всеобщий смех получил утвердительный ответ. Хитро улыбнувшись, он попросил: «Ну, тогда оттяни футболку хоть!».

Вспомнил исполнитель и про шоу «Голос» и сколько сил в него было вложено. После этих слов к певцу подошла девочка лет восьми и что-то прошептала ему на ухо. Это была юная благовещенская певица и участница многих вокальных конкурсов Дарина Лобач. Он пригласил ее подняться на сцену, и они дуэтом исполнили «Не молчи», после чего Дима прокричал: «Молодец!».

Подробно о концерте читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой.

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Александр Авдеев