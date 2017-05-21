В Свободном на частном подворье сгорели постройки и два автомобиля

Фото: allufa.ru

Сообщение о возгорании на частном подворье на территории города Свободного поступило вечером 23 мая. Когда пожарные прибыли на место, постройки горели открытым пламенем.

Огнем были объяты две постройки. Пламя перекинулось и на транспорт, припаркованный во дворе частного дома. На тушение направили 9 человек личного состава свободненской пожарной части.

На то, чтобы ликвидировать открытое горение, у пожарных ушло шесть минут. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на жилой дом. Но пламя повредило две надворные постройки. Два автомобиля выгорели по всей площади.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Нино Кохреидзе