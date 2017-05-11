Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:00 5

В Приамурье подешевели яйца, но выросла цена на картофель

В Приамурье подешевели яйца, но выросла цена на картофель
Фото: Chelseablues.ru

За неделю в Амурской области снизились цены на яйца куриные, крупу гречневую и рис шлифованный. Повышение фиксируют на такие продукты, как картофель, рыба мороженая неразделанная и сахар-песок. Данные за неделю приводит Амурстат.

Больше всего за минувшую неделю в цене добавил картофель. С 15 по 22 мая – плюс 5,4 %. На 1,3 % подорожала морковь. Меньше одного процента рост цен составил на рыбу мороженую и сахар.

Снижение статистики зафиксировали на помидоры и огурцы. В цене классический салатный набор потерял немногим менее трех процентов. Около процента снизилась стоимость на крупу гречневая и рис шлифованный. Лидерами по удешевлению стали яйца куриные. За неделю – минус 6,6 %.

Просмотров всего: 363

#Амурская осень #жизнь #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    4 часа назад

    ваще живём

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    кстати интересно -везде завезли яйца из Иркутска в пластиковых упаковках с наклейками какими то и стОят на 20 р дешевле местных. Как это так?

  • Аут

    Аут
    1 час назад

    вот так. Белоречку субсидируют сотнями миллионов руб, а нашу нечем субсидировать. денег в бюджете нет.

  • Кэссик

    Кэссик
    51 минута назад

    Не заметила я рост цен на картофель. За месяц с 86 до 45 упал ценник.

  • oenesterov

    oenesterov
    20 минут назад

    Кэссик

    Не заметила я рост цен на картофель. За месяц с 86 до 45 упал ценник.



    85 был!? израиловский что-ли?



Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В сегодняшнем Тобольске можно увидеть завтрашний Свободный
Общество

«Велоночь с Амур.инфо» объединится с Российско-китайской ярмаркой культуры и искусства
Общество

В рамках писательско-издательского форума в Благовещенске прошло более 30 мероприятий
Власть 179

Александр Козлов обсудил в Москве закредитованность Приамурья