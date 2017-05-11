В Приамурье подешевели яйца, но выросла цена на картофель

Фото: Chelseablues.ru

За неделю в Амурской области снизились цены на яйца куриные, крупу гречневую и рис шлифованный. Повышение фиксируют на такие продукты, как картофель, рыба мороженая неразделанная и сахар-песок. Данные за неделю приводит Амурстат.

Больше всего за минувшую неделю в цене добавил картофель. С 15 по 22 мая – плюс 5,4 %. На 1,3 % подорожала морковь. Меньше одного процента рост цен составил на рыбу мороженую и сахар.

Снижение статистики зафиксировали на помидоры и огурцы. В цене классический салатный набор потерял немногим менее трех процентов. Около процента снизилась стоимость на крупу гречневая и рис шлифованный. Лидерами по удешевлению стали яйца куриные. За неделю – минус 6,6 %.

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#Амурская осень #жизнь #экономика

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Нино Кохреидзе