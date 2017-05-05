Работу мессенджеров в России будут контролировать

Фото: stylemagazines.com.au

Законопроект о регулировании работы мессенджеров‍ внесли в Госдуму. Россиян обяжут регистрироваться по номеру мобильного телефона, об этом пишет «Российская газета».

Так, Россия станет одной из первых стран, где таким образом будут регулировать работу мессенджеров. До этого в Европе звучали предложения обязать дешифровывать данные переписки пользователей.

«Сейчас в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое. Злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации», – отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В России предлагают прописать обязательную регистрацию пользователей по номеру телефона. Для этого владельцев мессенджеров обяжут заключать договоры с мобильными операторами. Какой именно будет порядок регистрации и что будет в типовом договоре, определит правительство.

Интернет-трафик мессенджеров в 2016 год впервые обогнал трафик смс, а количество пользователей в России составляет более 80 миллионов человек.

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Нино Кохреидзе