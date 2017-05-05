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сегодня, 07:03 6

Работу мессенджеров в России будут контролировать

Работу мессенджеров в России будут контролировать
Фото: stylemagazines.com.au

Законопроект о регулировании работы мессенджеров‍ внесли в Госдуму. Россиян обяжут регистрироваться по номеру мобильного телефона, об этом пишет «Российская газета».

Так, Россия станет одной из первых стран, где таким образом будут регулировать работу мессенджеров. До этого в Европе звучали предложения обязать дешифровывать данные переписки пользователей.

«Сейчас в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое. Злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации», – отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В России предлагают прописать обязательную регистрацию пользователей по номеру телефона. Для этого владельцев мессенджеров обяжут заключать договоры с мобильными операторами. Какой именно будет порядок регистрации и что будет в типовом договоре, определит правительство.

Интернет-трафик мессенджеров в 2016 год впервые обогнал трафик смс, а количество пользователей в России составляет более 80 миллионов человек.

Просмотров всего: 674

#закон #интернет #российская власть

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Комментарии
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  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    2 часа назад

    дебилы. б.

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад



    Работу мессенджеров в России будут контролировать



    не будут, а хотят

    АИ, разница существенная, не находите?

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Работу мессенджеров в России будут контролировать



    со слепу прочитал "работу менеджеров" , и сразу подумалось, как же теперь Сечину и протчим менеджерам... Ан нет, разглядел, что опять не тех буду мочить

  • oenesterov

    oenesterov
    20 минут назад

    законопослушным гражданам пофиг.

  • Vlad2

    Vlad2
    13 минут назад

    oenesterov

    законопослушным гражданам пофиг.



    Ты прав - баранам, когда их стригут и режут, абсолютно пофиг, даже не мычат, ну ты же знаешь

  • Мелисса

    Мелисса
    2 минуты назад

    Что-то мне ни разу ни наркотики не предлагали, ни к экстремизму не призывали....

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