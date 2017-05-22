Донна Роза и кот Леопольд в одном лице: Александру Калягину – 75

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75 лет назад родился актёр и режиссёр, народный артист РСФСР Александр Калягин. Он сыграл множество ролей в театре и кино, но, пожалуй, самыми любимыми для широкого зрителя навсегда останутся его Бабс Баберлей (донна Роза д’Альвадорес) и добродушный кот Леопольд из популярного мультфильма.

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День освобождения Африки ежегодно отмечается 25 мая по решению ООН. 25 мая 1963 года на I конференции правительств африканских стран в Эфиопии была создана межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ), и был подписан её устав тридцатью африканскими странами. Своими целями ОАЕ определила: укрепление единства и солидарности стран континента; координацию действий и развитие всестороннего сотрудничества африканских государств; защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости; уничтожение всех видов колониализма и поощрение международного сотрудничества.

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Вслед за Днём славянской письменности и культуры в России отмечают День филолога. Этот праздник объединяет лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы, библиотекарей, переводчиков-филологов и всех, кто имеет соответствующее образование. Филология сформировалась как наука в XVII веке в Европе. Её предшественником была наука, предметом исследования которой были язык, история, культура, философия. В России «словесные науки» стали широко именоваться «филологическими» только в середине XIX века. Трактовка филологии как науки со временем менялась. Филологию стали понимать как совокупность наук, которые изучают культуру народа, его литературу, историю и язык.

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День полотенца отмечается каждый год 25 мая как день памяти известного британского писателя, автора юмористических фантастических произведений, Дугласа Адамса. Впервые этот день отмечался в 2001 году, через две недели после смерти писателя 11 мая. В этот день поклонники его творчества носят с собой полотенце. Эту незаменимую для всякого автостопщика вещь Адамс описал в своём романе «Автостопом по галактике» как «пожалуй, самый необходимый предмет в обиходе туриста».

Поклонники Адамса отмечают: пусть полотенце будет на виду – используйте его как тему для разговора, чтобы те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике», пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать питательными веществами – всё, что угодно!

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Ровно 40 лет назад в кинотеатрах начался показ фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов. Фильм является первым в саге по году выпуска и четвёртым по сюжетной хронологии (событиям «Новой надежды» непосредственно предшествуют события фильма спин-оффа 2016 года «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», который дополняет события саги). С бюджетом в 11 миллионов долларов фильм вышел 25 мая 1977 года и стал одним из самых популярных на то время, заработав 215 миллионов долларов в США и более 337 миллионов долларов во всём мире только во время кинопроката. Кроме этого фильм получил 6 наград Киноакадемии.

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125 лет назад родился Иосип Броз Тито – югославский революционер и политический деятель. Лидер Югославии (1945-1980). Несмотря на то, что его президентство критиковали как авторитарное, а репрессии политических оппонентов вызывали озабоченность, некоторые историки считают его великодушным диктатором. Он был популярной фигурой как в Югославии, так и за рубежом.

Его внутренняя политика, которую считали объединяющим символом, сохраняла мирное сосуществование народов Югославской федерации. Он привлекал к себе дополнительное внимание мира тем, что был главным лидером Движения неприсоединения и сотрудничал с Джавахарлалом Неру в Индии, Гамалем Абделем Насером в Египте, Сукарно в Индонезии и другими.

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Алексей Воскобойников