Благовещенск обзавёлся гимном: история Приамурья

В 2006 году 25 мая депутаты городской Думы утвердили гимн Благовещенска. Одну и ту же музыку и слова они слушали два раза. Сначала сидя. Затем стоя, когда стало ясно, что теперь это главная песня города.

***

Антибольшевистские выступления на областном съезде учителей 25 мая 1918 года стали причиной закрытия этого мероприятия. Так распорядился исполком Советов. В связи с этим амурским педагогам, делегированным на съезд, пришлось покинуть Благовещенск на следующий же день.

***

1922 год. Работала IV Амурская областная конференция РКП(б). Собравшиеся на ней рассмотрели вопрос международного положения РСФСР и Дальневосточной Республики (ДВР), также вопросы о ходе выборов в Народное собрание ДВР, о военной и кооперативной работе; обсудили отчётный доклад обкома партии, доклад о XI съезде РКП(б). Делегаты избрали новый областной состав комитета партии. Его секретарём стал М. В. Титов.

***

25 мая 1934 года река Уркан поднялась на 105 сантиметров выше ординара, на 18 сантиметров выше уровня, зафиксированного при памятном наводнении 1928 года. Затопило Ивановку, Заречную-на-Уркане, Амуро-Балтийск и теперь не существующие урканские сёла Арби и Дворцы.

***

В этот день в 1952 году закрылась IX областная конференция ВЛКСМ, участие в которой принял дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Дмитрий Лелюшенко. На конференции сообщалось, что за высокие производственные показатели в сельском хозяйстве орденами и медалями Советского Союза награждены более 60 юношей и девушек, почётными грамотами ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола – 192 комсомольца. Комсомольская организация выросла более чем на 11 000 человек.

***

25 мая 1967 года указом Президиума Верховного Совета СССР колхоз «Приамурье» Тамбовского района награждён орденом Ленина.

***

25 мая 1972 года амурчан знакомили с достижениями киноискусства союзных республик. В областном центре в этот день проходил кинофестиваль, посвящённый образованию СССР.

***

В 2004 году в этот день Амур.инфо сообщало, что уходит время пейджеров. В Благовещенске пейджинговые компании переживали не лучшие времена. С начала года операторы заметили явное сокращение звонков – раньше принимали по семьсот звонков в день, теперь всего триста.

***

2009 год. На севере Амурской области зафиксировано землетрясение. Подземные толчки силой в 2 балла ощущались в посёлке Верхнезейск.

***

2010 год. В руководстве военного комиссариата Амурской области произошли кадровые изменения. Военкома Сергея Вайду, ушедшего на пенсию, сменил полковник запаса Анатолий Хохлюк.

***

В Благовещенске возле Дворца бракосочетания шёл монтаж памятника святым Петру и Февронии. Скульптура покровителей семьи, любви и верности прибыла из Москвы. Её автор – столичный скульптор Константин Чернявский. Высота монумента – почти три метра. Камень на месте будущего памятника был заложен в июле 2011 года.

Просмотров всего: 133

#жизнь #история

распечатать

Анастасия Болотина