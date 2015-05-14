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24мая
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сегодня, 21:08 4

Дима Билан расписался на груди поклонницы на концерте в Благовещенске

Дима Билан расписался на груди поклонницы на концерте в Благовещенске

В среду вечером, 24 мая, на сцене ОКЦ Благовещенска проходит концерт певца Димы Билана. Как сообщил корреспондент ИА «Амур.инфо», исполнитель расписался на груди одной из поклонниц.

Как сообщалось в рубрике «Культпросвет», Дима Билан выступает в областной столице с новой программой «35. Неделимые». Это название сочетает в себе дату в честь дня рождения самого исполнителя и название одного из хитов Билана. Певец считает само слово и понятие «неделимые» очень объемным. По его собственным словам: «Можно и нужно быть неделимым со своей совестью, природой и людьми. Широчайшая идея».

Помимо всеми любимых хитов «Ты должна рядом быть», Beliеve me, «На берегу неба», «Невозможное возможно», Never let you go на концерте будут исполнены новые композиции, а также премьерные песни.

В последний раз Дима Билан был в Благовещенске два года назад, и тогда он собрал полный зал.

Просмотров всего: 1495

#визиты #концерты #культура #музыка #отдых

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    3.2

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    грудь не мыть

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Лишь бы не подцепил чего, Дима - Витек ...

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Дегроды...

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