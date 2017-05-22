Очевидцы: в Белогорске на мосту лоб в лоб столкнулись автомобили
В среду, 24 мая, в Белогорске на Бочкаревском мосту через реку Томь произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщают очевидцы. Фото с места ДТП появилось в социальных сетях.
Мост не поделили легковой автомобиль такси и более крупная машина. По данным свидетелей, преимущество в проезде по мосту было у таксиста. Предварительно, в аварии никто не пострадал.
Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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