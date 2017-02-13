В Белогорске пройдет забег мужей с женами на шеях

Фото: liveinternet.ru

В Белогорске 10 июня пройдет необычный забег семейных пар «Свесив ножки». Мероприятие состоится в городском парке культуры и отдыха впервые. По условиям мужья должны будут пронести своих жен, удерживая их на собственных шеях.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, уже поступила первая заявка на участие – от горожанина Александра Рябцева. Заявки принимаются до 3 июня: в письменном виде – по адресу улица Малиновского, 18, Центр культурного развития; в электронном виде – на адрес cko-soyuz@yandex.ru. Контактные телефоны: 2-15-95, 8-914-573-19-61.

Подавая заявку, участник соглашается с условиями и сроками забега. Подтверждением принятия кандидата на участие является включение ФИО семейных пар в список участников, который будет утвержден до 3 июня. Сбор всех участников пройдет 6 июня. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сайте белогорск.рф в разделе «Культура».

Согласно условиям забега, мужу необходимо будет пронести жену, держа ее на шее, плечах или на руках 30 метров, при этом преодолевая полосу препятствий. Во время соревнования запрещается мешать другим участникам проходить дистанцию. Важное условие – жена обязательно должна быть со шлемом защиты на голове. Весовая категория участников на подведение итогов не влияет. Ронять жен нельзя, но если такое случилось, то паре начисляются 15 штрафных секунд за каждое падение. Каждый этап соревнований длится не более 3-х минут. Победителем считается та пара, которой удалось преодолеть дистанцию за наименьшее время. Семьи, нарушившие правила, будут автоматически исключены из числа участников вне зависимости от результата соревнования.

Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и памятными призами. Оргкомитет оставляет за собой право поощрять участников дополнительными призами.

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#Белогорск #отдых

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Александр Авдеев