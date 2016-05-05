Завершились торги по продаже имущества «Городка»

В Благовещенске закончились торги по продаже имущества обанкротившейся компании «Городок». Выручить удалось более 600 тысяч рублей – при этом долг перед кредиторами составляет более 300 миллионов. Сейчас оставшееся имущество начнут продавать без торгов. В продаже по-прежнему остаются и земельные участки. За них надеются выручить 15 миллионов рублей.

В кабинете учредителя «Городка» не осталось мебели. Раньше здесь стояли стол, комплект стульев и кресло, в котором сидел Александр Сакания. Кресло приобрела одна из дольщиц. Оно обошлось покупательнице в 8 тысяч рублей. В такую сумму его оценили, выставив на публичные торги. А вот лампу за 3 тысячи, которая стояла на столе у Александра Сакания, пока никто не купил. В других кабинетах «Городка» еще остались сейфы, картины и вещи работников строительной компании.

В пустующих кабинетах по-прежнему лежат бумаги и документы, почти за полгода их так никто и не забрал. Не дождались своих хозяев и женские туфли.

Желающие купили мебель и из кабинета бывшего учредителя «Городка» – Галихана Оспанова. Причем больше половины приобрел предприниматель с такой же фамилией – Мади Оспанов. Почти за полгода публичных торгов удалось продать около ста лотов из предлагаемых 312. Их общая стоимость была почти 1,5 миллиона рублей. Договоры по продажам удалось заключить примерно на 600 тысяч.

Так, начальная стоимость чучела глухаря была пятьсот рублей. За время публичных торгов она снизилась на 80%, как и на остальные лоты. И чучело можно было приобрести за 100 рублей. Теперь же его цена выросла до 250 рублей.

После окончания торгов, которые проходили с января по май, кредиторы решили поднять цены на оставшиеся лоты на 50%. Это усложнит и так непростую продажу имущества, переживает конкурсный управляющий.

«Это надо прийти, отдать заявку – этот момент отталкиваем. Второе – это состояние имущества, и третье – на ряд имущества, чтобы его использовать в строительстве, нужны документы. Но кроме самого изделия документов на него нет», – говорит конкурсный управляющий строительной компании «Городок» Дмитрий Ковалевский.

Сейчас в продаже – башенные краны, железобетонные блоки, деревянные электроопоры, металлические заборы и строительный вагончик. На продажу выставлены и земельные участки, принадлежащие «Городку». Всего их 27. Желающих купить землю пока не нашлось, но ситуация может измениться – при повторных торгах стоимость лотов снизится на 10%. Между тем долги «Городка» составляют около 320 миллионов рублей. Сумма долгов по передаче жилых помещений больше в два раза. Их сейчас уменьшают, передавая помещения в собственность.

Как сообщалось, в июле 2016 года в отношении «Городка» Арбитражным судом было введено конкурсное производство. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре города, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся своих квартир дольщики несколько раз выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Людям предлагали заключить мировое соглашение с компанией, но они не захотели этого делать. В итоге имущество «Городка» начали распродавать в январе 2017 года.

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Александр Авдеев