В Тындинском районе заработал мост, пострадавший от наводнения в 2016 году

Фото: пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области

В Тындинском районе Приамурья после реконструкции открыли движение по мосту через реку Нижняя Ларба. Сооружение пострадало в результате наводнения в июле 2016 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, на восстановление мостового перехода было направлено 18,4 миллиона рублей. Реконструкция началась после перечисления субсидии в бюджет района министерством транспорта и строительства области. Работы заняли около полугода.

Во вторник, 23 мая, состоялось торжественное открытие моста.

«Ежегодно министерство транспорта и строительства области в рамках государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы" предоставляет субсидию муниципальным образованиям Амурской области. Финансовая помощь способствует скорейшему решению вопросов восстановления и ремонта дорожного хозяйства», – отметил министр транспорта и строительства региона Андрей Тягло.

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#наводнение #строительство

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Александр Авдеев