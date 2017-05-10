В рамках писательско-издательского форума в Благовещенске прошло более 30 мероприятий

В Благовещенске завершился писательско-издательский форум «Столичные издания–21 век». Проект был реализован при поддержке муниципального гранта в сфере культуры и искусства. За неделю в городе прошло более тридцати различных мероприятий. Встречи, конкурсы, презентации книг и социально значимых проектов проводили на базе городских библиотек, Городского дома культуры, Городского парка.

Форум посвятили 40-летию амурской писательской организации, 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия и 100-летию Российской книжной палаты. Главные задачи форума – продвижение краеведческих изданий и книг амурских авторов. Кроме того, форум – это площадка для общения читающего сообщества и творческих людей.

«Мне очень приятно, что такое мероприятие проходит именно в нашем областном центре, что мы еще раз показываем Амурской области, Дальнему Востоку и Российской Федерации, что на территории Дальнего Востока живут культурные, образованные люди», – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

На церемонии закрытия подвели итоги конкурса «Столичный буктрейлер» и школьного турнира знатоков. Лауреатами первой степени стали ученики 26-й школы. Также выбрали победителей городского конкурса на лучшую иллюстрацию и оформление книги. Это была книга сказок журналиста и писателя Валентины Кобзарь. В ней будут рисунки Марии Горчаковой, Татьяны Ананьевой и Николая Рыбака. Подарком для всех участников стало выступление камерного оркестра «Концертино» Центральной детской школы искусств.

«Это определенная консолидация усилий и органов власти, и муниципальных организаций культуры, и общественных организаций, и просто талантливых людей города Благовещенска, которые реализуют себя в литературном и историческом краеведении. В этом году мы активно отрабатывали еще и с образовательным сообществом, у нас было несколько мероприятий, на которых не просто присутствовали педагоги, учителя, заместители по воспитательной работе, школьники, но они были активными, деятельными участниками», – отметила начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

Просмотров всего: 42

#жизнь #культура

распечатать

Екатерина PL