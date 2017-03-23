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В Белогорске возобновилось строительство спорткомплекса имени Солнечникова

В Белогорске возобновилось строительство спорткомплекса имени Солнечникова

В здании будущего спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова возобновились строительные работы. В этом году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 27 миллионов рублей, в том числе средства, собранные белогорцами для завершения «народной стройки». Как сообщалось ранее, возведение объекта было приостановлено из-за нехватки денег.

В настоящее время на объекте ведутся сантехнические работы. Подрядчику необходимо полностью выполнить сантехническую разводку в подвале, в том числе отопление, водопровод, канализацию, устройство теплового узла, а также вывод водопровода и канализации без установки сантехнических приборов, кроме радиаторов. Одновременно с этим производятся работы по устройству электрощитовой на первом и втором этажах здания. В помещениях уже выполнена отделка для монтажа оборудования.

Проведены конкурсные процедуры по устройству вентиляции. Это устройство воздуховодов и приточной системы в подвале. Специалисты планируют приступить к работе на этой неделе.

«Объявлен аукцион на выполнение общестроительных работ,– пояснил замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. – Они включают устройство перегородок в подвале, на первом и втором этажах, устройство лестничных маршей, ограждения кровли, выполнения отмостки вокруг здания, отвод дождевых вод».

В настоящее время физкультурно-оздоровительный комплекс построен на 60 %. К декабрю 2016 года было обеспечено полное закрытие контура здания, а также частичное благоустройство прилегающей территории. На 100 % на объекты заведены инженерные коммуникации.

Главой города Станиславом Мелюковым поставлена задача к 1 октября полностью завершить на ФОКе монтаж отопительной системы для того, чтобы подключить объект в этом году к теплоснабжению. Это позволит муниципалитету при наличии необходимых денежных средств сдать комплекс до 1 марта 2018 года.

Для завершения строительства ФОКа необходимо еще около 180 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, Белогорск заручился поддержкой губернатора Амурской области Александра Козлова в завершении строительства будущего спортобъекта. Для завершения строительства ФОКа источники финансирования ищет правительство Амурской области.

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#Белогорск #строительство

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