Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: краевед-исследователь и директор ДЮСШ № 7

25 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как проходила поездка юных спортсменов-гимнастов в Филиппины. Гостем студии станет руководитель делегации, директор Детско-юношеской спортивной школы № 7 Благовещенска Сергей Штаненко. Ведущие утреннего эфира – Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

В дневном эфире «Эха» выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны» – продолжение темы «Амурская эмиграция первой четверти 20-го столетия. Исследование вопроса». Рассказчик – краевед-исследователь Сергей Емельянов. Ведущий программы – Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL