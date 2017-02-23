На благовещенца напали неизвестные в медицинских масках

Фото: status34.ru

На жителя Благовещенска и его друга в квартире напали неизвестные в медицинских масках. Преступники похитили имущество горожан и скрылись. Сейчас все подозреваемые в нападении задержаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, горожанин вместе с другом находились дома, когда в дверь позвонили. Мужчина открыл, и на него напали неизвестные в медицинских масках. Молодые люди избили обоих, забрали их имущество и скрылись в неизвестном направлении. Добычей злоумышленников стали банковские карты, деньги, сотовые телефоны и часы. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне происшествия в гостях у заявителя находилась девушка. По предварительной информации, она сообщила знакомым, где у потерпевшего лежат деньги. Полицейские установили их личности и провели задержание шестерых человек.

Как отмечается, все подозреваемые признались в содеянном. Похищенные деньги, часы, банковские карты и сотовые телефоны стражи порядка изъяли и вернули владельцам.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания Благовещенска.

Просмотров всего: 1501

#криминал #происшествия

распечатать

Александр Авдеев