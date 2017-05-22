До 25 градусов выше нуля: прогноз погоды в Амурской области на 25 мая

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В Амурской области 25 мая ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут слабые осадки в виде дождя, ночью – с мокрым снегом. Ветер выберет западное, юго-западное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит плюс 3…8 градусов, местами – минус 2…7 градусов. Днем термометры покажут 20…25 градусов выше нуля, местами – плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 5…7 градусов выше нуля, днем – плюс 20…22 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Екатерина PL