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сегодня, 16:58 37

Александр Козлов обсудил в Москве закредитованность Приамурья

Александр Козлов обсудил в Москве закредитованность Приамурья
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным во время рабочего визита в Москву. Беседа коснулась ряда важных для региона тем, в том числе и закредитованности Амурской области.

Александр Козлов попросил председателя Государственной думы оказать содействие в вопросе выделения адресного бюджетного кредита для Амурской области, сообщает пресс-служба амурского правительства. В 2018 году регион должен погасить долг по бюджетным кредитам в сумме 6,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 6,8 миллиарда рублей.

«Мы ушли от коммерческих кредитов, получили бюджетный под ставку 0,1 %, благодаря этому смогли сэкономить 1,4 миллиарда рублей в течение 2016 года. Эти средства пошли на меры соцподдержки, в частности, на компенсацию ипотечникам, на содержание сети бюджетных учреждений, подготовку к зиме и так далее. Но нам сегодня, чтобы отдать бюджетные кредиты, надо брать коммерческие. Это дополнительно 700 миллионов рублей нагрузки на обслуживание госдолга. Тогда как эти деньги лучше направить на выполнение социальных обязательств», – отметил глава региона.

«Ряд федеральных законов в поддержку предприятий предполагают налоговые льготы. Льготы для амурских предприятий позволят им дальше развиваться, производить модернизацию и развивать производство. Но, к сожалению, потери регионов от введения этих льгот не возмещаются из федерального бюджета. У Госдумы есть возможность принять уточнения в федеральный бюджет и помочь регионам. Такая помощь нам ранее оказывалась. Нам она и дальше нужна, так как это позволит выполнить все социальные обязательства, которые регион на себя взял. Вместе с депутатами мы приняли социально направленный бюджет, хотя его не все партии поддержали», – прокомментировал губернатор Приамурья.

Губернатор попросил поддержки председателя Государственной думы и в части тех инициатив, с которыми туда вышло Законодательное собрание Амурской области. Один из них касается изменений в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Документ был внесён заксобранием области в октябре 2016 года по инициативе фракции «Единая Россия».

«Благодаря тому, что мы ездим по районам в формате "Открытое правительство", общаемся всем кабинетом министров с населением, видим, какие есть проблемы. В частности, инвалиды для получения специализированной помощи выезжают в областной центр. Но им приходится нести существенные затраты на дорогу, и при этом нет никаких льгот на оплату проезда. С инициативой помощи в оплате проезда мы вышли на всю страну, потому что такое положение везде», – аргументировал Александр Козлов.

Губернатор также обратился к главе Госдумы с вопросом о передаче полномочий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями, на федеральный уровень. Сегодня финансирование осуществляется за счёт средств субъектов. Но не все регионы из-за недостатка средств имеют возможность в полной мере обеспечить лекарственными препаратами своих жителей, страдающих редкими заболеваниями.

Актуальна и инициатива областного заксобрания относительно внесения изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Законопроект направлен на запрет продажи слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков типа «Ягуар», «Отвертка» и т.п. Специалисты отмечают, что эти напитки разрушают сердечно-сосудистую и нервную системы, вызывают алкогольную зависимость. Особенно это опасно для подростков, среди которых данный вид алкогольной продукции пользуется большим спросом.

«Прошу поддержать нашу инициативу и ускорить принятие законопроекта, – обратился Александр Козлов, – запрет необходим, поскольку касается здоровья нашего подрастающего поколения, которым строить и развивать нашу страну».

Просмотров всего: 565

#губернатор #закон #российская власть #соцзащита #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • Василёчек

    Василёчек
    3 часа назад

    Мда...Приехал деньги просить себе на новый домик

  • ЗаяцБо

    ЗаяцБо
    2 часа назад

    Делает вид, что работает. Смешно смотреть)

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Тобольские рассказы Иванову в уши были уже (новые дороги, микрорайоны, школы, больницы, детсады, парки, системы и сети коммуникаций и все новехонькое будет), теперь другие рассказы пошли...

  • Димон89

    Димон89
    2 часа назад

    Без своих очком в Думу пришел, как-то не солидно:DDDDD

  • Физим

    Физим
    2 часа назад

    Да в области и так дороги прекрасные! зачем их переделывать??? И то обещает и сё обещает. Надоело это враньё

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Физим

    Да в области и так дороги прекрасные! зачем их переделывать??? И то обещает и сё обещает. Надоело это враньё



    Просто Вы не понимаете))) Это же Газпром в область зашел и благодать наступила. И дороги будут покруче автобанов Германии. И люди в селе без хлеба уже не будут сидеть и смотреть на разбитые техникой дороги.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да оставь те вы уже губера, ну не он так другой бы был, дело то не в нем. "Жираф большой ему видней"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    просить деньги на то чтобы их прожрать.. не на то, чтобы РАЗВИВАТЬ, а чтобы прожрать.. чтобы фанерные дома покупать по цене капитальных, чтобы велодорожки на отшибах за 30 миллионов рублей строить.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    И всё это густо смазывать социальной защитой.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    И еще на подготовку на отопительный сезон. Откуда уголек затаривать уже договорились?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    Сергей Труш

    И всё это густо смазывать социальной защитой.



    ...ты предлагаешь похерить социалку?...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Согласно Конституции (ст. 7), Российская Федерация является социальным государством. Главная задача социального государства – достижение такого общественного прогресса, который основывается на закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических благ исходя из принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человека существование.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Нет, зачем же?.. Я предлагаю развивать область, а не вешать на размазывать долги во времени. Предложи программу развития предприятий комплексного, кооперативного решения. В рамках межрегионального сотрудничества. но прежде, нужно понять, что ставится в приоритеты, развитие через поднятие жизненного уровня жителей области, или через зарабатывание денег.. Если второе то социалка, это обременение, не один коммерсант, который идёт во власть не ставит перед собой задачи развитие, через поднятие уровня жизни граждан. Они преследуют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свою выгоду. просто во власти есть возможность под видом заботы по карманам рассовывать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    vertex

    Согласно Конституции (ст. 7), Российская Федерация является социальным государством. Главная задача социального государства – достижение такого общественного прогресса, который основывается на закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических благ исходя из принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человека существование.



    Это НИКАК не сопоставимо с рыночной экономикой, которую проповедуют монетаристы правительства.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...Сергей...мы ждем от тебя решения всех проблем области...как минимум...)))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Надо наоборот радоваться чтотгубернатор с такими людьми встречается. Вон некоторые под знаменем ГД уже второй срок работают, и толку ноль

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    михалыч 2015

    ...Сергей...мы ждем от тебя решения всех проблем области...как минимум...)))



    :))) ваще, всем увеличить отпуска, раздать деньги пенсионерам, учителям, медикам, чиновников всех приговорить к посадкам с конфискацией, устроить люстрацию!

    ну и в таком духе (если б я был популистом) :))))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    просить деньги на то чтобы их прожрать.. не на то, чтобы РАЗВИВАТЬ, а чтобы прожрать.. чтобы фанерные дома покупать по цене капитальных, чтобы велодорожки на отшибах за 30 миллионов рублей строить.



    Попугайка, чего ерепенишься? Начальник где? Чем занимается? Или из-за сна за рабочем местом вообще не думает о области заботится? Тут хоть приняли, выслушали, а твой что?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    михалыч 2015

    ...Сергей...мы ждем от тебя решения всех проблем области...как минимум...)))



    :))) ваще, всем увеличить отпуска, раздать деньги пенсионерам, учителям, медикам, чиновников всех приговорить к посадкам с конфискацией, устроить люстрацию!

    ну и в таком духе (если б я был популистом) :))))



    Или депутатом

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Да уж, партийное большинство))) обсосали население области, угробили, выжали все, что можно, освоили, а теперь Сергей - проможи .

    В итоге виноват Абрамов ))).

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    vertex

    Да уж, партийное большинство))) обсосали население области, угробили, выжали все, что можно, освоили, а теперь Сергей - проможи .

    В итоге виноват Абрамов ))).



    ну а кто ж ещё то? :))))

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Мне вот интересно, а наш депутат одномандатник хоть раз встречался по рабочим вопросом с Володиным, или он только с братом в барах-ресторанах?!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    55 минут назад

    о, боты подтянулись :)) команду "мочить" получили?

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    Володин бабло распределяет что ли? Толк какой с него?

    А что Труш уже губером стал? Неожиданный поворот.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    53 минуты назад

    vertex

    Володин бабло распределяет что ли? Толк какой с него?

    А что Труш уже губером стал? Неожиданный поворот.



    по Фрейду прям, ога :))) но я думаю, что он имел ввиду депутата Госдумы :))

  • Димон89

    Димон89
    52 минуты назад

    Уголек, если тебе так интересно, то будь добр(а) хотя бы немного в курс политических дел войди и посмотри всю деятельность одномандатника и Козлова.

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    Имел депутата ГосДумы? Страшные игрища происходят вдали от простых амурчан

  • Димон89

    Димон89
    52 минуты назад

    Уголек, если тебе так интересно, то будь добр(а) хотя бы немного в курс политических дел войди и посмотри всю деятельность одномандатника и Козлова.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    51 минута назад

    vertex

    Имел депутата ГосДумы? Страшные игрища происходят вдали от простых амурчан



    вот чертяга! подловил!.. лаадно...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    48 минут назад

    Сергей Труш

    vertex

    Володин бабло распределяет что ли? Толк какой с него?

    А что Труш уже губером стал? Неожиданный поворот.



    по Фрейду прям, ога :))) но я думаю, что он имел ввиду депутата Госдумы :))



    Уже одно то, что Володин уделяет внимание и готов включатся в наши Амурские проблемы это здорово. Вопрос, а что сделали другие? Ну или твои Труш?)

    Быть попугайкой все могут

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад

    Да ему по барабану амурские проблемы, а уделить внимание и выслушать и "старый слепой Пью" может и гривой кивать.

  • Димон89

    Димон89
    41 минута назад

    Я все-таки думаю, что это просто фотка на память. Козлов попросил

  • СаняCh

    СаняCh
    38 минут назад

    Сергей ТрушИ всё это густо смазывать социальной защитой.


    Ты бы хоть что то смазывал, недодепутат. Работать когда начнёшь? Или вы там все за лидером бездельником повторяете? Тактика так себе

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    28 минут назад

    Отлично , что Козлов на короткой ноге с москвичами. Уважают

  • Димон89

    Димон89
    21 минута назад

    Что АХАХАХАХ кого там уважают?

  • архивная

    архивная
    16 минут назад

    Губернатор поехал просить деньги,интересно дадут и сколько,хотя перед выборами должны дать,ведь для этого и афишируют.

  • Уголёк

    Уголёк
    6 минут назад

    vertex, Володин спикер ГД, этого мало?

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