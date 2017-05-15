Александр Козлов обсудил в Москве закредитованность Приамурья

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Губернатор Приамурья встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным во время рабочего визита в Москву. Беседа коснулась ряда важных для региона тем, в том числе и закредитованности Амурской области.

Александр Козлов попросил председателя Государственной думы оказать содействие в вопросе выделения адресного бюджетного кредита для Амурской области, сообщает пресс-служба амурского правительства. В 2018 году регион должен погасить долг по бюджетным кредитам в сумме 6,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 6,8 миллиарда рублей.

«Мы ушли от коммерческих кредитов, получили бюджетный под ставку 0,1 %, благодаря этому смогли сэкономить 1,4 миллиарда рублей в течение 2016 года. Эти средства пошли на меры соцподдержки, в частности, на компенсацию ипотечникам, на содержание сети бюджетных учреждений, подготовку к зиме и так далее. Но нам сегодня, чтобы отдать бюджетные кредиты, надо брать коммерческие. Это дополнительно 700 миллионов рублей нагрузки на обслуживание госдолга. Тогда как эти деньги лучше направить на выполнение социальных обязательств», – отметил глава региона.

«Ряд федеральных законов в поддержку предприятий предполагают налоговые льготы. Льготы для амурских предприятий позволят им дальше развиваться, производить модернизацию и развивать производство. Но, к сожалению, потери регионов от введения этих льгот не возмещаются из федерального бюджета. У Госдумы есть возможность принять уточнения в федеральный бюджет и помочь регионам. Такая помощь нам ранее оказывалась. Нам она и дальше нужна, так как это позволит выполнить все социальные обязательства, которые регион на себя взял. Вместе с депутатами мы приняли социально направленный бюджет, хотя его не все партии поддержали», – прокомментировал губернатор Приамурья.

Губернатор попросил поддержки председателя Государственной думы и в части тех инициатив, с которыми туда вышло Законодательное собрание Амурской области. Один из них касается изменений в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Документ был внесён заксобранием области в октябре 2016 года по инициативе фракции «Единая Россия».

«Благодаря тому, что мы ездим по районам в формате "Открытое правительство", общаемся всем кабинетом министров с населением, видим, какие есть проблемы. В частности, инвалиды для получения специализированной помощи выезжают в областной центр. Но им приходится нести существенные затраты на дорогу, и при этом нет никаких льгот на оплату проезда. С инициативой помощи в оплате проезда мы вышли на всю страну, потому что такое положение везде», – аргументировал Александр Козлов.

Губернатор также обратился к главе Госдумы с вопросом о передаче полномочий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями, на федеральный уровень. Сегодня финансирование осуществляется за счёт средств субъектов. Но не все регионы из-за недостатка средств имеют возможность в полной мере обеспечить лекарственными препаратами своих жителей, страдающих редкими заболеваниями.

Актуальна и инициатива областного заксобрания относительно внесения изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Законопроект направлен на запрет продажи слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков типа «Ягуар», «Отвертка» и т.п. Специалисты отмечают, что эти напитки разрушают сердечно-сосудистую и нервную системы, вызывают алкогольную зависимость. Особенно это опасно для подростков, среди которых данный вид алкогольной продукции пользуется большим спросом.

«Прошу поддержать нашу инициативу и ускорить принятие законопроекта, – обратился Александр Козлов, – запрет необходим, поскольку касается здоровья нашего подрастающего поколения, которым строить и развивать нашу страну».

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Анастасия Болотина