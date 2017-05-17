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Благовещенка лишилась телевизора, открыв дверь незнакомцу

Благовещенка лишилась телевизора, открыв дверь незнакомцу
Фото: penzavzglyad.ru

Из квартиры пожилой жительницы Благовещенска украли телевизор. Женщина открыла дверь незнакомцу, который представился знакомым ее внука. Когда пенсионерка отвлеклась, мужчина похитил технику.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, пострадавшая – 1934 года рождения. Горожанка рассказала, что к ней в квартиру зашел молодой человек. Он представился хорошим знакомым ее внука и попросил узнать, где тот сейчас находится. Воспользовавшись тем, что женщина вышла в другую комнату, чтобы позвонить внуку, злоумышленник забрал ее телевизор и скрылся. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Мужчину задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело. Подозреваемый 1973 года рождения, ранее судимый. Телевизор он успел продать, а вырученные средства – потратить.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    Благое дело совершил, зомбоящег вынес, а его на нары ))

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