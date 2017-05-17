Благовещенка лишилась телевизора, открыв дверь незнакомцу
Из квартиры пожилой жительницы Благовещенска украли телевизор. Женщина открыла дверь незнакомцу, который представился знакомым ее внука. Когда пенсионерка отвлеклась, мужчина похитил технику.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, пострадавшая – 1934 года рождения. Горожанка рассказала, что к ней в квартиру зашел молодой человек. Он представился хорошим знакомым ее внука и попросил узнать, где тот сейчас находится. Воспользовавшись тем, что женщина вышла в другую комнату, чтобы позвонить внуку, злоумышленник забрал ее телевизор и скрылся. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Мужчину задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело. Подозреваемый 1973 года рождения, ранее судимый. Телевизор он успел продать, а вырученные средства – потратить.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.
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