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Кольцо на Театральной в Благовещенске засыпало осколками разбившегося груза

Кольцо на Театральной в Благовещенске засыпало осколками разбившегося груза

В Благовещенске на кольце по улице Театральной 23 мая произошло ДТП, в результате которого проезжая часть оказалась засыпана осколками. Из КамАЗа, двигавшегося днем по кругу в сторону центра города, на дорогу вылетела коробка. В ней находились стеклянные изоляторы для высоковольтных линий.

Разбившийся груз разлетелся на несколько метров. По информации ИА «Сканер», осколки никого из людей не задели, пострадавших нет. Очищали проезжую часть сами мужчины, перевозившие электрооборудование.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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