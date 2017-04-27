«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Монстры юга»: кинопремьеры недели
На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют всего две киноновинки. Это пятая часть приключенческой серии фильмов «Пираты Карибского моря», а также фильм ужасов «Монстры юга». Амур.инфо рассказывает об очередных премьерах в кино.
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт – трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Актеры: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Кира Найтли. Режиссеры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.
Фильм покажут во всех благовещенских кинотеатрах.
Монстры юга
Пустынный участок дороги, усталые путники – двое мужчин, бегущих от своего прошлого; группа на пути к следующему концерту; человек, пытающийся попасть домой; брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе – вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.
Актеры: Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез. Режиссеры: Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват.
Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и в первом кинотеатре ТРЦ «Острова».
Подробное расписание киносеансов размещено в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.
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