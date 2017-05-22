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сегодня, 16:19 0

Амурские синоптики пока не советуют высаживать рассаду

Амурские синоптики пока не советуют высаживать рассаду
Фото: 7dach.ru

Над Приамурьем последнюю неделю властвует холодный арктический фронт, температура воздуха начнет повышаться к концу недели, рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. Но пока нельзя сказать, что заморозков на почве больше не будет, сообщила синоптик.

Традиционно в мае температуры на севере и юге области значительно отличаются. Если на юге амурчане уже зачастую загорают и занимаются садово-огородными работами, то на севере Приамурья ещё может выпасть снег.

К субботе в Амурской области потеплеет, а на следующей неделе метеорологи прогнозируют циклон с дождями.

Что касается заморозков на почве, то до 7 июня садоводам не советуют высаживать рассаду. До этой даты ещё возможны ночные температуры, близкие к нулю. «Если посмотреть на последние измерения, в Благовещенске ночные температуры составляют около 4-5 градусов Цельсия. Это значит, что вне города по ночам на 3-4 градуса ниже», – прокомментировала Елена Печкина.

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#жизнь #погода #природа #сельское хозяйство

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