Минприроды отнесло Приамурье к регионам с низким уровнем эффективности лесопользования

Фото: guruturizma.ru

Минприроды и Рослесхоз составили рейтинг эффективности использования лесов в российских регионах в 2016 году, передает ТАСС. Амурская область была отнесена к регионам с низким уровнем эффективности. Компанию Приамурью составили соседние Хабаровский край, Якутия и Забайкалье.

Возглавили рейтинг такие регионы, как Республика Карелия, Костромская, Ленинградская, Вологодская и Тверская области.

Как сообщало Амур.инфо, Генпрокуратура ранее выступала с предложением вернуть полномочия по охране и использованию лесов из «проблемных» регионов на федеральный уровень. Эта мера может затронуть, в том числе Амурскую область, ЕАО, Якутию и Приморский край. Связана она, в частности, с недостаточно эффективной защитой леса от природных пожаров в регионах.

Наибольшее число пожаров в 2016 году было зафиксировано в Республике Бурятия, Забайкальском, Красноярском краях, Иркутской и Амурской областях.

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#природа

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Александр Авдеев