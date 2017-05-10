Астрономы поймали сигнал из созвездия Льва, шедший до Земли 6 миллиардов лет

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Астрономы при помощи телескопа ASKAP зафиксировали быстрый радиоимпульс FRB, летевший до Земли из созвездия Льва около 6 миллиардов лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO, Австралия).

Открытие сделано группой учёных во главе с доктором Китом Баннистером. По словам специалиста, быстрый радиовсплеск удалось зафиксировать, когда работали 8 из 36 антенн телескопа ASKAP. Этот сигнал принадлежит к типу FRB – это единичные импульсы огромной мощности и длительностью несколько миллисекунд. Их природа не установлена.

Впервые подобный всплеск был зафиксирован десять лет назад. С тех пор поймано уже около двух десятков таких сигналов. При этом ученые отмечают, что новый сигнал – наиболее яркий, мощный и таинственный из всех известных. Его источник находился в созвездии Льва. Сигнал шел к нашей планете примерно шесть миллиардов лет, прежде чем врезаться в антенны ASKAP со скоростью света.

В ближайшее время специалисты попробуют расширить зону поиска, задействовав 12 антенн, чтобы. В этом случае учёные надеются, что им удастся регистрировать сигналы FRB ежедневно.

Телескоп ASKAP расположен в обсерватории «Мерчисон» на западе Австралии. Он был введён в эксплуатацию в 2012 году, а в декабре 2016 года его начали использовать для поиска быстрых радиовсплесков.

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Алексей Воскобойников