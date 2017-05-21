Благовещенцы приняли учения на железнодорожном вокзале за пожар

Фото: instagram.com/blag_dtp; 28.mchs.gov.ru

24 мая в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Благовещенска. Они сообщили, что на железнодорожном вокзале областной столицы загорелась цистерна, пожарные ее тушили. Как сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, горожане приняли за пожар учения.

Пожарные проводили учения по ликвидации последствий двух условных аварий на железной дороге. По замыслу первого этапа учений, на железнодорожной станции произошла авария с выбросом аварийно-химических опасных веществ. Прибывшие к месту аварии пожарные подразделения установили водяную завесу, чтобы осадить облако и не допустить его дальнейшего распространения. Одновременно устранялась течь из железнодорожной цистерны. Место повреждения перекрыли при помощи специальных инструментов.

В районе аварии ликвидаторы установили пост радиационного, химического и биологического наблюдения для определения уровня радиации и концентрации в воздухе опасных веществ, а также направления распространения облака опасных веществ.

Вторая вводная, которую отрабатывали на учениях, была связана с розливом и возгоранием нефтепродуктов. Пожарные тушили нефтепродукты в специальных огнеупорных теплоотражательных костюмах при помощи установки комбинированного тушения пожаров «Пурга-5» и лафетного ствола, установленного на пожарном автомобиле. Чтобы потушить условный пожар, применили так называемую пенную атаку.

«Подобные учения мы проводим регулярно. Именно на тренировках и учениях оттачивается мастерство, появляется слаженность действий при ликвидации уже реальных происшествий», – прокомментировал начальник специализированной пожарно-спасательной части Александр Бауффал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» пояснили, что, хотя горожане заметили «пожар», никто из них не догадался вызвать пожарную бригаду.

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#МЧС #пожары #учения

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Александр Авдеев