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В Благовещенске улицу Шимановского залила ржавая вода

В Благовещенске улицу Шимановского залила ржавая вода

В Благовещенске 24 мая улицу Шимановского между Амурской и Зейской залила ржавая вода. Она потекла из колодца в районе дома № 38 по улице Шимановского. За короткое время вода дошла до проезжей части, полностью заполнив проезд между двумя многоэтажками.

Как рассказали Амур.инфо в диспетчерской службе «Амурводоканала», пожарные проводили плановую проверку гидранта в колодце. Специалисты гидрант открыли, а закрыть не смогли. На место выехали аварийные службы.

Между тем в амурском управлении МЧС уточнили, что вины пожарных в случившемся нет. «Пожарные проверяли гидрант в рамках первого этапа операции "Водоисточник". Это плановое мероприятие по проверке противопожарных гидрантов. Во время проверки этого гидранта была выявлена неисправность. Устранять ее будут специалисты "Амурводоканала"», – пояснили в МЧС.

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#ЖКХ #происшествия

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