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В США мужчина с переломами рук и ног четыре дня полз в поисках помощи

В США мужчина с переломами рук и ног четыре дня полз в поисках помощи
Фото: life.ru

Экстренным службам в американском штате Огайо удалось спасти мужчину с переломами конечностей, который, превозмогая боль, четыре дня полз в поисках помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Как отмечает телеканал, Джеральд Маскевич упал с большой высоты, в результате чего сломал обе руки и получил сильные повреждения ног и грудной клетки.

Как рассказал чудом оставшийся в живых мужчина, травмы он получил 18 мая. Он, направляясь на встречу с бывшей женой, случайно оступился и упал с обрыва в реку. Нашли же Джеральда лишь 22 числа на территории загородного клуба, куда он буквально вполз, чтобы найти помощь. 30-летнего мужчину случайно заметили рабочие. Они вызвали правоохранителей, которые доставили Маскевича в больницу Кливленда. После обследования врачи обнаружили у пострадавшего переломы ног, рук и ребра.

Все четыре дня, что мужчина искал помощи, в штате шёл сильный дождь, было очень холодно. Однако Джеральду удивительным образом удалось избежать переохлаждения.

В настоящее время Маскевич находится в больнице. В службе спасения называют настоящим везением то, что он остался жив.

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#здоровье #происшествия #США

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