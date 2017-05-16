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В Приамурье капитально отремонтируют стационар Октябрьской больницы

В Приамурье капитально отремонтируют стационар Октябрьской больницы

В амурском селе Екатеринославка проведут капитальный ремонт в стационарном корпусе № 1 Октябрьской больницы. Сейчас администрация заведения ищет подрядчика, который разработает проектную документацию на проведение капремонта.

По сведениям на сайте госзакупок, заявки от потенциальных подрядчиков уже принимаются. Завершится этот этап 2 июня. Сам аукцион назначен на 8 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 170 974 рубля. В процессе электронных торгов она может снизиться. Источником финансирования закупки значатся «средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».

Здание стационарного корпуса № 1 Октябрьской больницы было построено в 1963 году. Его площадь составляет 1 458 квадратных метров, этажей – два.

Капитальный ремонт в здании затронет цоколь, стены и перегородки, лестницы, крышу, фасад, окна, двери, потолки и полы. Также отремонтируют системы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения.

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#здоровье

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