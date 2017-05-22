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Амурчанин устроил страшное ДТП в ЕАО

Амурчанин устроил страшное ДТП в ЕАО
Фото: eaomedia.ru

Рано утром в среду, 24 мая, в Еврейской автономной области произошло страшное ДТП, в результате которого погиб мужчина. Как сообщает ИА EAOMedia, столкнулись два большегруза. Виновником аварии стал житель Белогорска.

ДТП случилось в 05:30 на трассе «Амур» рядом с поселком Николаевка. Амурчанин 1979 года рождения находился за рулем большегруза Scania. Мужчина при прохождении поворота не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом, Freightliner. За рулем последнего был уроженец города Артем (Приморский край) 1963 года рождения.

В результате ДТП водитель «скании» получил ушибы, закрытую черепно-мозговую травму. Рулевой Freightliner скончался.

Просмотров всего: 3161

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Ужас... Это же какая скорость была, если такие огромные машины так разбиты.(((

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Мораль: Скания более безопасная машина.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Скорее всего, роковую роль сыграл экскаватор, который френч тянул за собой.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Алгебра

    Ужас... Это же какая скорость была, если такие огромные машины так разбиты.(((



    Тут дело не только в скорости, но и в грузе на "спине".



  • oenesterov

    oenesterov
    57 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Скорее всего, роковую роль сыграл экскаватор, который френч тянул за собой.



    это не экскаватор, а бульдозер



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    53 минуты назад

    oenesterov
    MbIcли вcлyx

    Скорее всего, роковую роль сыграл экскаватор, который френч тянул за собой.



    это не экскаватор, а бульдозер





    Да? Это как-то поменяло суть мною написанного?

  • oenesterov

    oenesterov
    8 минут назад

    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    MbIcли вcлyx

    Скорее всего, роковую роль сыграл экскаватор, который френч тянул за собой.


    это не экскаватор, а бульдозер



    Да? Это как-то поменяло суть мною написанного?



    а какая суть в написанном вами?



    и да, френч тянул не экскаватор бульдозер, а трал, на котором стоял экскаватор бульдозер.



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