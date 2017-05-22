Амурчанин устроил страшное ДТП в ЕАО

Фото: eaomedia.ru

Рано утром в среду, 24 мая, в Еврейской автономной области произошло страшное ДТП, в результате которого погиб мужчина. Как сообщает ИА EAOMedia, столкнулись два большегруза. Виновником аварии стал житель Белогорска.

ДТП случилось в 05:30 на трассе «Амур» рядом с поселком Николаевка. Амурчанин 1979 года рождения находился за рулем большегруза Scania. Мужчина при прохождении поворота не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом, Freightliner. За рулем последнего был уроженец города Артем (Приморский край) 1963 года рождения.

В результате ДТП водитель «скании» получил ушибы, закрытую черепно-мозговую травму. Рулевой Freightliner скончался.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев