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В Благовещенске из-за нарушений санитарных норм временно закрыли столовую «Наслада»

В Благовещенске из-за нарушений санитарных норм временно закрыли столовую «Наслада»

Управление Роспотребнадзора по Амурской области проверило столовую «Наслада», расположенную по адресу: улица Воронкова, 15/1, в Благовещенске. В ходе проверки обнаружены многочисленные нарушения требований санитарных правил. Так, в столовой отсутствовали помещения для хранения продуктов – крупы, сахар, майонез держали на полу в горячем цехе. Кроме того, не соблюдалась поточность технологических процессов, не осуществлялся производственный контроль.

Также в столовой отсутствовали необходимый набор помещений, цеховое деление; обработка сырых овощей, мяса, приготовление фарша, мясных полуфабрикатов, готовых блюд, мытье посуды производились в одном помещении; отсутствовало необходимое количество моечных ванн, столов и холодильников; в одном холодильнике хранились творог, мясной фарш, вареные овощи, овощные полуфабрикаты, нарезанные сырые овощи.

Специалист управления временно запретил деятельность столовой до рассмотрения административного дела Благовещенским городским судом. 23 мая суд вынес постановление – индивидуальному предпринимателю запретили оказывать услуги общественного питания в столовой «Наслада» в течение трех месяцев.

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • Nadya777

    Nadya777
    1 час назад

    Закрыли столовую только на ул.Воронкова, или сеть по всему городу?

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Интересно, как им разрешили открыться, если у них изначально отсутствовали необходимые условия для приготовления и хранения пищи?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Подполковник

    Интересно, как им разрешили открыться, если у них изначально отсутствовали необходимые условия для приготовления и хранения пищи?



    В России не принято задавать такие вопросы, а тем более возбуждать по ним уголовные дела.



  • Kats

    Kats
    1 час назад

    А проверяющие в китайки заходят хоть иногда? Ни за что не поверю, что в чуфаньках все ок....

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    43 минуты назад

    да и правильно сделали.. там бичевня конкретная, грязь везде.. маргиналы каие то бухают.. зашел один раз и сразу вышел, еле поборов рвотные позывы

  • vertex

    vertex
    12 минут назад

    Oldlord

    Подполковник

    Интересно, как им разрешили открыться, если у них изначально отсутствовали необходимые условия для приготовления и хранения пищи?



    В России не принято задавать такие вопросы, а тем более возбуждать по ним уголовные дела.



    Зашел, шашлык поел и все - открывайся)))

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Kats

    А проверяющие в китайки заходят хоть иногда? Ни за что не поверю, что в чуфаньках все ок....



    А они только совестливую школьную раздатчицу могут увольнять, а то что в салат нассали это комильфо.

  • vertex

    vertex
    8 минут назад



    Так, в столовой отсутствовали помещения для хранения продуктов – крупы, сахар, майонез держали на полу в горячем цехе.



    Они что, в супермаркеты не ходят, где печенье на дощечке на полу лежит и тараканы там бегают?

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