В Благовещенске из-за нарушений санитарных норм временно закрыли столовую «Наслада»

Управление Роспотребнадзора по Амурской области проверило столовую «Наслада», расположенную по адресу: улица Воронкова, 15/1, в Благовещенске. В ходе проверки обнаружены многочисленные нарушения требований санитарных правил. Так, в столовой отсутствовали помещения для хранения продуктов – крупы, сахар, майонез держали на полу в горячем цехе. Кроме того, не соблюдалась поточность технологических процессов, не осуществлялся производственный контроль.

Также в столовой отсутствовали необходимый набор помещений, цеховое деление; обработка сырых овощей, мяса, приготовление фарша, мясных полуфабрикатов, готовых блюд, мытье посуды производились в одном помещении; отсутствовало необходимое количество моечных ванн, столов и холодильников; в одном холодильнике хранились творог, мясной фарш, вареные овощи, овощные полуфабрикаты, нарезанные сырые овощи.

Специалист управления временно запретил деятельность столовой до рассмотрения административного дела Благовещенским городским судом. 23 мая суд вынес постановление – индивидуальному предпринимателю запретили оказывать услуги общественного питания в столовой «Наслада» в течение трех месяцев.

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Екатерина PL