Агент Сигала опроверг информацию о получении актёром дальневосточного гектара

Фото: egorievsk.tv

Агент американского актёра Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист получит дальневосточный гектар в Приморье и построит на нём многофункциональный спортивный комплекс. Об этом Рейбанд сообщил ТАСС.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на пресс-службу краевой администрации, написали о том, что Сигал планирует получить гектар в Приморском крае и это будет освещено в новом проекте телеканала «Россия 1».

«Это ахинея и дезинформация. Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договорённости. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое», – недоумевает Рейбанд.

В ноябре 2016 года Сигал получил российское гражданство. Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Стивен Сигал – известный голливудский актер, музыкант, продюсер, сценарист и мастер айкидо. Среди наиболее известных фильмов с его участием – «Над законом», «Патриот», «Приказано уничтожить» и другие. «Визитной карточкой» актёра считается картина «Захват» и её продолжение «Захват 2: Территория тьмы».

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#Дальний Восток #кино #СМИ

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Алексей Воскобойников