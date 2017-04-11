Пассажир поезда «Тында – Комсомольск» оскорбил полицейского

Фото: gazeta-bam.ru

Мужчина, ехавший в поезде сообщением Тында – Комсомольск, оскорбил полицейского. Как сообщает газета «БАМ», пассажир распивал в вагоне спиртные напитки, стражи порядка стали составлять на него административный протокол, и мужчина высказался в адрес одного из них нецензурной бранью.

Нарушителем оказался 31-летний житель Комсомольска-на-Амуре. На него может быть заведено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье – штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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#происшествия #транспорт #Тында

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Александр Авдеев