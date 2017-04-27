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сегодня, 13:15 0

В Благовещенске с начала года остановили больше 300 пьяных водителей

С 26 по 28 мая на территории Благовещенска и Благовещенского района будет проходить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно направлено на пресечение и предупреждение грубых нарушений ПДД, а также на то, чтобы не допустить ДТП по вине нетрезвых водителей. С начала года их было остановлено больше трехсот.

С января 2017 года на обслуживаемой территории сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 19 319 нарушений правил дорожного движения – были остановлены 304 пьяных водителя, 101 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 135 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также, по данным Госавтоинспекции, не редки случаи нахождения за рулем автомобиля в состоянии опьянения представительниц прекрасного пола – за 4 месяца было выявлено 78 женщин, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

С начала года по вине нетрезвых водителей произошло 11 ДТП, в которых 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

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#ДТП #закон #транспорт

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